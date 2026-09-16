Cousine im Kroatien-Urlaub missbraucht? Steirer freigesprochen

25-Jähriger im Hotel festgenommen. Im Doppelzimmer soll sich der Mann an seiner schlafenden Cousine vergangen haben. Schöffengericht sprach den Mann im Zweifel frei.

Blitzartig beendete die kroatische Polizei den Urlaub eines Steirers: „Mein Mandant wurde in der Früh noch in der Unterhose aus dem Hotel rausgezerrt. Plastiksäcke wurden ihm drübergezogen, als er abgeführt wurde“, sagt sein Anwalt. „Aber er ist unschuldig. Alles, was passiert ist, geschah im Einvernehmen.“

Die Grazer Staatsanwaltschaft zeichnet ein konträres Bild, sie wirft dem Mann (25) das Verbrechen des sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Person vor. Er soll sich im Hotelzimmer im Urlaubsort an seiner Cousine vergangen haben: „Die Frau hat geschlafen, als der Angeklagte zunächst beischlafähnliche Handlungen an ihr durchgeführt hat. Das Opfer wachte auf, er hat weitergemacht“, führt Staatsanwalt Stefan Pirker aus. Die junge Frau sei durch die Tat bereits unter Schock gestanden, als sich der Angeklagte dennoch weiter an ihr vergangen habe. Cousin und Cousine hatten jeweils 1,4 Promille im Blut.

„Wohlwollend zur Kenntnis genommen“

„Der Ablauf der Sexualkontakte ist unstrittig“, stimmt der Verteidiger dem Tatablauf zu, aber: „Die Frage ist, wie es dazu gekommen ist. Denn mein Mandant hat selbst gedöst, als er bemerkte, dass ihn jemand berührt. Das hat er als sexuellen Annäherungsversuch interpretiert.“ Was dann von seiner Seite folgte, habe die Frau „wohlwollend hingenommen“, findet der Anwalt.

Dies will die Anwältin der Cousine so nicht stehen lassen: Die Frau habe nicht zugestimmt, nur weil sie sich verbal nicht geäußert habe. Zudem wurden bei der Frau Kratzverletzungen im Intimbereich diagnostiziert. „Die kann ich mir nicht erklären“, so der Angeklagte, „sie hat mich im Doppelbett auch nicht weggestoßen“.

„Wir haben etwas gemeinsam getan“

„Ihre Cousine hat ausgesagt, dass sie sich gewehrt hat“, wirft Richterin Julia Riffel ein. „Sicher nicht. Wenn, hätte ich niemals weitergemacht“, sagt der 25-Jährige. – Die Frau schrieb danach unter der Bettdecke einem Freund, via Smartphone verschickte sie Schilderungen über das Geschehene. – „Ich kann mir das nicht erklären, wir hatten ja etwas gemeinsam getan“, bleibt der Angeklagte bei seiner Verantwortung.

© Christian Penz Richterin Julia Riffel

Die Frau sagt, dass sie sich gewehrt hat. – Nein, sicher nicht. Wenn, dann hätte ich niemals weitergemacht. — Dialog zwischen Richterin Julia Riffel und dem Angeklagten

Schöffengericht entschied: Freispruch im Zweifel

Es folgte schließlich (auch wegen widersprüchlicher Angaben) ein Freispruch im Zweifel. Für das Schöffengericht war nämlich nicht zweifelsfrei feststellbar, dass dem Mann bewusst gewesen ist, dass die Frau geschlafen hat. Er ihre Schlafphase also mit Vorsatz ausgenützt habe – eine subjektive Tatseite war damit nicht nachweisbar.