In dieser Kategorie siegten Oststeirer bei Grill-Europameisterschaft

Europameistertitel für Joachim Krainer-Hiebaum und seinen Vater Karl Krainer: Die beiden Oststeirer setzten sich in Köln in der Kategorie „Schwein“ gegen ihre deutschen Konkurrenten durch.

Joachim Krainer-Hiebaum und Karl Krainer gewannen in der Kategorie „Schwein“ in Köln bei einem europäischen Grillwettbewerb

„Schwein“ gehabt – das trifft auf Joachim Krainer-Hiebaum aus Markt Hartmannsdorf und seinen Vater Karl Krainer aus Eichkögl zu. Die beiden Oststeirer setzten sich in Köln nämlich Anfang September als „JKrainer Grill & BBQ Team“ bei der Europameisterschaft im Grillen gegen ihre deutsche Konkurrenz durch. Den Titel gab es beim Grillen von Schweinefleisch.

Den Gesamtsieg mit 294,45 Punkten holte sich das deutsche Team ONO x Grisu und somit den Titel „WBQA Grand European Champion“. „JKrainer Grill & BBQ Team“ landete mit 278,40 Punkten insgesamt auf Platz fünf von sieben .

Blindverkostung

Zwölf Jurymitglieder trafen die Entscheidung. „Sechs waren bei uns am Platz draußen und haben beobachtet, ob wir alles richtig machen“, erzählt Krainer-Hiebaum. „Die anderen sechs haben in einer Blindverkostung alle Gerichte gekostet.“ Neben Schwein grillten die Teilnehmenden auch Fisch, Pute, Lamm und Rind. Zudem gab es ein vegetarisches Dessert.

1 / 3 In der Kategorie „Schwein“ holten sich die Oststeirer den Sieg. © Kk

Nervös waren die beiden Oststeirer nicht, gewann Krainer-Hiebaum doch bereits 2015 in Göteborg (Schweden) einen WM-Titel. Die aktuelle Europameisterschaft fand zeitgleich mit der österreichischen Grillmeisterschaft in Kaindorf statt. „Wir haben uns bewusst für die internationale Herausforderung entschieden“, so das Vater-Sohn-Duo, das einen Pokal und eine Urkunde aus Köln mit nach Hause bringt.

Alle guten Dinge sind Drei

Bei dem Wettbewerb gab es strenge Regeln: „Alles darf nur auf der Feuerplatte oder Plancha passieren, ohne Kochtopf“, erzählt Krainer-Hiebaum. Der 44-Jährige steht auf drei Standbeinen. „Ich bin im Außendienst im Fischverkauf für die Firma Eisvogel tätig, außerdem habe ich eine Gewürzfirma.“ Diese heißt „JKrainer Gewürze & mehr“ und befindet sich in seiner Heimatgemeinde.

Als Koch reiste Krainer-Hiebaum viel, besuchte etwa Australien, Asien, Indien oder Amerika und lernte dabei verschiedenste Geschmacksrichtungen kennen. Seit 2012 mischt er Gewürze. „Sowohl bei meinem Grillclub als auch im Freundeskreis sorgte das für rege Begeisterung“, erzählt der Oststeirer, der Grillkurse und Workshops anbietet.

Wie der aktuelle Sieg gefeiert wird? „Mein Vater wird im Oktober 70, da werden wir uns zusammensetzen und beides gemeinsam feiern.“