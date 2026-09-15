Grenzkontrollen zu östlichen EU-Nachbarländern verlängert

Österreich verlängert die Grenzraumkontrollen zu Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Slowenien um sechs Monate. Das Ziel sei die Bekämpfung der Schleppermafia und die weitere Eindämmung der illegalen Migration, hieß es aus dem Innenministerium am Dienstag gegenüber der APA. Dabei solle der Fokus auf eine breite, flexible Grenzraumsicherung statt reiner stationärer Grenzpunktkontrollen gelegt werden. Der Assistenzeinsatz des Bundesheeres im Burgenland werde fortgesetzt.

© APA/HANS KLAUS TECHT Grenzkontrollen Richtung Osten werden bis 15. März 2027 verlängert