Der ewig junge Streit um eine Jahreszahl

Das Klimagesetz soll diese Woche nun wirklich in Begutachtung geschickt werden. Doch es hängt mit etlichen anderen Vorhaben zusammen und ÖVP-internen Problemen.

Er kommt, er kommt nicht, er kommt, er kommt nicht. Der Entwurf zum Klimaschutzgesetz ist vom zuständigen Minister Norbert Totschnig (ÖVP) schon mehrfach angekündigt worden, diese Woche soll er nun wirklich in Begutachtung geschickt werden. Die Eckpfeiler wurden bereits beim Beschluss der Dürrehilfen abgesteckt und die große Streitfrage, ob bis 2040 oder 2050 Klimaneutralität angestrebt werden soll, beantwortet. Allerdings fiel diese Antwort missverständlich aus.

SPÖ und Neos kommunizierten, dass im Gesetz das Zieldatum 2040 stehen werde. Dies sei auch schon im Regierungsprogramm ausgehandelt worden. Die ÖVP interpretierte den Kompromiss derart, dass Klimaneutralität erst im Jahr 2050 erreicht werden soll, aber unter gewissen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen vielleicht auch 2040 ins Visier genommen werden könnte.

Was alles am Klimagesetz hängt

In der Textierung des Entwurfs wird es daher auf jedes Füllwort ankommen, sowohl im Gesetz als auch in den begleitenden Materialien. Seit Tagen wird auf Regierungsebene darüber verhandelt. Unter anderem. Denn am Klimaschutzgesetz, das vermutlich nur mehr Klimagesetz heißen dürfte, hängen direkt auch andere Vorhaben. Da ist zum einen die Aufhebung des Verbots der Einspeicherung von CO₂ und zum anderen eine UVP-Novelle.

Letztere war und ist ein großes Anliegen der Wirtschaftskammer, die wiederum ein Klimagesetz mit einem Zieldatum 2040 fürchtet. Zwar sind keine unmittelbaren Sanktionen vorgesehen, wenn vom Pfad abgewichen wird, im Sinn von Strafen, aber laut WKÖ müssten dann andere klimarelevante Gesetze entsprechend angepasst werden. Ob für den Ausstieg aus der fossilen Energie 14 oder 24 Jahre verbleiben, wie es die EU verlangt, sei kostenmäßig ein großer Unterschied.

Interessanterweise ist das Zieldatum 2040 trotz seit Jahren ausständigem Klimaschutzgesetz bereits in etlichen Gesetzen verankert worden, wie etwa beim Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz. Doch die nächsten Anpassungen von EU-Richtlinien in diesem Bereich stecken bereits in der Pipeline, etwa zur Energieeffizienz und der Gebäudeeffizienz. In der Wirtschaftskammer geht man davon aus, dass ein ambitioniertes Klimaschutzgesetz auf die nationale Ausgestaltung dieser EU-Vorgaben Auswirkungen haben wird – und damit dann auch auf die Unternehmen in Österreich. Auch vor Klimaklagen auf Basis des Klimagesetzes sorgt sich die WKÖ.

Industriestrom wird verhandelt

Andererseits hat die Wirtschaft auch zwei große Wünsche an die Regierung. Sie liegen derzeit auch auf dem Verhandlungstisch. Die UVP-Novelle adressiert unter anderem den Ausbau von Straßen und der Eisenbahn. „Die Weiterentwicklung des UVP-Rechts ist wichtig, weil damit ein klares Bekenntnis zu schnelleren Genehmigungsverfahren verbunden ist“, heißt es dazu aus dem Wirtschaftsministerium. Der zweite Wunsch betrifft den Industriestrom. Auch dieser kommt sehr langsamen Schrittes, denn im großen Rahmen wurde er bereits Anfang des Jahres beschlossen. Dabei handelt es sich um einen vergünstigten Tarif für energieintensive Betriebe.

Doch weil in der Politik immer alles mit jedem zusammenhängt, wird der Industriestrom nicht alleine beschlossen werden, sondern in Begleitung des Energiekrisenmechanismus, der bei einem starken Anstieg des Strompreises diesen deckelt. Geplant waren 10 Cent pro Kilowattstunde. Da zu erwarten ist, dass sich die aktuelle Weltlage und speziell die verfahrene Situation in der Straße von Hormuz demnächst auch in den Strompreisen niederschlagen wird, wird die Umsetzung dieses langen Versprechens der Regierung keinen Tag zu früh kommen.

Heikle Causa für die ÖVP

Dem Vernehmen nach wurde in dieser Causa bereits am Wochenende sowie am Montag verhandelt, um das Vorhaben rechtzeitig vor dem Ministerrat am Mittwoch beschlussfertig zu bekommen. Damit könnte die Regierung einerseits mit vollen Taschen den politischen Herbst einläuten und andererseits dafür sorgen, dass der Entwurf zum Klimagesetz nun tatsächlich diese Woche veröffentlicht wird. Ob Minister Totschnig auch ohne großes Paket samt WKÖ-Wünschen den Entwurf in Begutachtung schicken wird, ist möglich, aber nicht sicher.

Speziell für die ÖVP und ihren Parteichef und Bundeskanzler Christian Stocker bleibt das Thema überaus heikel. Der Wirtschaftsbund macht seit Wochen großen Druck. Nun kommt verschärfend der Anstieg der Spritpreise hinzu, der auch für die Unternehmen eine Belastung darstellt. Umso heftiger stemmt sich der Wirtschaftsbund gegen jegliche Maßnahmen, die zu weiteren finanziellen Problemen führen könnten – also auch gegen das Klimagesetz mit einer Jahreszahl 2040.