„Unerhörte Kinder“: Wie umgehen mit unmündigen Straftätern?

In der Steiermark gibt es eine Handvoll unmündiger Straffälliger. Die meisten haben selbst große Kinderrechtsverletzungen erlebt. Ist Strafe deshalb sinnvoll?

Eine Spritztour mit einem gestohlenen Auto in Graz vor etwa einem Monat ging für einen 13-jährigen Beteiligten – im Gegensatz zu seinen etwas älteren Fahrgenossen – unspektakulär aus. Der Gerichtstermin blieb ihm dank seines Alters erspart. Die restliche Gruppe der Jugendlichen war über 14, also strafmündig. Fällen wie diesen folgt nicht selten die Debatte: Wie gehen Politik und Gesellschaft mit Kinder- und Jugendkriminalität um und welche Ursachen stecken dahinter?

Obwohl die Anzeigen bei Unter-14-Jährigen in der Steiermark 2025 rückläufig waren, stieg die Jugendkriminalität um 6,6 Prozent. Österreichweit zeigte sich ein Anstieg von 9,4 Prozent. In der Debatte um den Umgang mit Jugendkriminalität stehen sich oft zwei Ansätze gegenüber: das harte Sanktionieren der Straftaten nach Law-and-Order-Prinzip oder die Resozialisierung der Betroffenen mithilfe engmaschiger Beziehungs- und Präventionsarbeit.

FPÖ möchte keinen „Kuschelkurs für junge Gewalttäter“, ÖVP zieht mit

Unter dem Titel „Kuschelkurs für junge Gewalttäter muss sofort enden“ plädiert die Freiheitliche Partei auf ihrer Website für das Herabsetzen der Strafmündigkeit von 14 auf zwölf Jahre: „Wer Einbrüche, Raubüberfälle oder andere schwere Gewaltverbrechen begeht, braucht keinen Kuschelkurs und keine falsche Nachsicht, sondern die konsequente Anwendung des Rechtsstaats“, heißt es dort von FPÖ-Justizsprecher Harald Stefan.

Der Antrag der FPÖ zur Herabsetzung der Strafmündigkeit wurde im April 2025 im Nationalrat von ÖVP, SPÖ, Neos und Grünen abgelehnt. Die Landespartei hält laut Büro des steirischen FPÖ-Landesrates für Bildung und Jugend, Stefan Hermann, weiterhin daran fest und möchte „effektive Maßnahmen gegen die voranschreitende Jugendkriminalität vorantreiben“. Verwiesen wird außerdem auf den Beirat zur Gewaltprävention, „der sich auch mit Maßnahmen der Prävention beschäftigt hat.“ Die Frage nach dem Umgang mit jungen Intensivtätern liege in der Verantwortung des Bundes.

Das sind Kinder und Jugendliche, die viel erlitten haben, etwa durch Vernachlässigung, Gewalt in der Familie oder drogenabhängige Eltern. — Susanne Pekler , Leiterin des Vereins Neustart Steiermark

Auch die ÖVP setzt sich für Strafmündigkeit ab zwölf Jahren ein. Aus dem Büro der steirischen Volkspartei heißt es: „Wir sehen im Bereich der Jugendkriminalität, dass in der Steiermark die Anzeigen gegen junge Verdächtige steigen. Daher braucht es mehr Handhabe gegenüber straffälligen Jugendlichen, denn diese wissen ganz genau, dass die Strafmündigkeit ab 14 Jahren beginnt.“ Bezüglich Jugendstrafrecht wird ebenso auf die Verantwortung des Bundes verwiesen.

„Diesen Kindern sind im Vorfeld Kinderrechtsverletzungen passiert“

Die steirische Kinder- und Jugendanwältin Denise Schiffrer-Barac spricht von einer „Handvoll“ unmündiger Straftäter in der Steiermark, also einigen wenigen. Sie hält harte Strafen für ungerechtfertigt: „Diesen Kindern sind im Vorfeld so viele Kinderrechtsverletzungen passiert und ihre Delikte sind die Reaktion darauf. Wir müssen diesen jungen Menschen Orientierung geben, weil sie verloren sind“, so Schiffrer-Barac. Dazu gehören natürlich Regeln und Grenzen. „Sie müssen selbst erkennen, was richtig und falsch ist. Da muss auch der Staat eingreifen. Aber da geht es weder um ein Bootcamp noch um ein Straflager.“

© KLZ / Stefan Pajman Kinder- und Jugendanwältin Denise Schiffrer-Barac hält wenig von harten Strafen für Kinder

Eine ähnliche Haltung hat die Leiterin des Vereins Neustart Steiermark, Susanne Pekler: Bei straffälligen Kindern brauche es auf jeden Fall intensive Betreuung. „Kinder, die schwere Probleme verursachen, haben in der Regel selbst schwere Probleme.“ Das sei als Alarmsignal zu werten. „Diese Kinder brauchen Unterstützung und ein Setting, wo ihre Probleme bearbeitet werden“, ist Pekler überzeugt. Kinder müssen den Weg in eine positive Zukunft ohne Kriminalität finden, durch eine Ausbildung, ein stabiles Umfeld und positive Vorbilder.

Alternativen zum Gefängnis: gemeinnützige Leistungen und Tatausgleich

„Es braucht auf jeden Fall Konsequenzen, aber Haft ist keine davon“, so Neustart-Leiterin Pekler. Für Jugendliche sei das Gefängnis besonders schädlich, weil sie aus ihren Lebenszusammenhängen gerissen werden, stigmatisiert werden und mitunter prosoziale Kontakte verlieren. „Engmaschige Betreuung durch die Bewährungshilfe, gemeinnützige Leistungen, etwa in einem Altenheim, Tierheim oder bei der Rettung“ seien laut Pekler Alternativen zur Gefängnisstrafe. „Damit hat man eine Konsequenz und kann etwas bei der Gesellschaft wiedergutmachen.“ Beim Tatausgleich können Täter und Opfer miteinander ins Gespräch treten, was oft Reue und Einsicht bei den Tätern mit sich bringt.

Das Herabsetzen der Strafmündigkeit würde laut Pekler eher zu mehr Kriminalität führen. Die Mehrheit der Jugend sei nicht kriminell, bei hoch delinquenten Kindern handle es sich meist um wenige einzelne: „Das sind Kinder und Jugendliche, die viel erlitten haben, etwa durch Vernachlässigung, Gewalt in der Familie oder drogenabhängige Eltern.“ Statt des oft verwendeten Begriffs „Systemsprenger“ spricht sie von „unerhörten Kindern“: Weil von ihnen unerhörte Taten ausgehen, vor allem aber: weil sie nicht gehört werden.

© KLZ / Nadja Fuchs Susanne Pekler ist Leiterin des Vereins Neustart Steiermark.

Kritik am Pilotprojekt „Auszeit-WG“ in Wien

Die viel debattierte „Auszeit-WG“ in Wien-Simmering ist ein österreichweites Pilotprojekt zur Unterbringung strafunmündiger Intensivtäter. Unter-14-Jährige können dort sechs bis zwölf Wochen untergebracht werden. Das Modell ist allerdings fachlich und rechtlich umstritten. Kritik kommt primär von Fachverbänden und Kinder- und Jugendpsychiatern. Der Verfassungsjurist Heinz Mayer bezeichnete die dortige Freiheitsbeschränkung kürzlich sogar als „verfassungswidrig“.

In der Steiermark gibt es so eine WG derzeit nicht. Kinder- und Jugendanwältin Schiffrer-Barac lehnt das Modell nicht kategorisch ab, es gehe aber um das Konzept. Uli Reimerth vom Dachverband steirischer Kinder- und Jugendhilfe sieht das Modell eher kritisch, weil der Zeitraum der Unterbringung kurz bemessen sei. Aber: „Man muss erste Erfahrungen machen, um zu sehen, ob es ein sinnvolles Angebot ist oder nicht.“ Ein Konsens des Dachverbandes ist jedenfalls, dass es eine „sozialpädagogische Antwort“ auf Jugendkriminalität mit dementsprechenden Ressourcen in den Einrichtungen braucht.