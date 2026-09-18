Drohnen über Bundesheer-Kaserne: „Das ist keine Bagatelle mehr“

Knappe Budgets bremsen den Aufbau einer Luftverteidigung für Österreich. Geht es nach Airchief Gerfried Promberger, sollen Kampfjets bald auch auf heimischen Autobahnen landen.

Drohnensichtungen über der Schwarzenberg-Kaserne in Wals-Siezenheim sowie im Nahbereich anderer „militärischer Rechtsgüter“ sorgten zuletzt für Aufregung im Bundesheer. Generalmajor Gerfried Promberger, Kommandant der Luftstreitkräfte und Airchief des Bundesheeres, will im Gespräch mit der Kleinen Zeitung keine Details über die Vorfälle nennen, hält aber fest: „Wenn es vorsätzlich war, dann wird möglicherweise versucht Unsicherheit zu erzeugen. Wenn es fahrlässig war, sollten die privaten Drohnenpiloten aufpassen, denn so etwas ist keine Bagatelle mehr.“

Eben in dieser Salzburger Kaserne soll ja ein Kompetenzzentrum des Bundesheeres für die Drohnenabwehr entstehen. Derzeit besteht die Gruppe aus 15 Spezialisten, die mit elektronischer Drohnenabwehr arbeiten und neue Systeme erproben. Die Planungen seien weit gediehen, sagt der Kommandant. „Jetzt müssen wir nur noch in die Beschaffung gehen.“ Mit einem Hersteller für Abwehrsysteme befinde man sich derzeit in finalen Verhandlungen, so Promberger. Schon jetzt verfügt man in begrenzter Anzahl über hochsensible Detektoren, die sogar durch die Luft sausende Golfbälle erkennen. Mit ihren Geräten überwacht die Drohnenabwehrgruppe etwa eigene Veranstaltungen mit Anwesenheit des Bundespräsidenten oder der Bundesregierung. Sind keine „militärischen Rechtsgüter“ betroffen, hat das Heer jedoch keine Zuständigkeit. Der Airchief sieht hier durchaus weitere Einsatzmöglichkeiten für seine Spezialtruppe, hält aber auch fest: „Wenn ich nicht von den Sicherheitsbehörden angefordert werde, kann ich auch nicht helfen.“

© APA / Barbara Gindl Generalmajor Gerfried Promberger ist der Kommandant der Luftstreitkräfte des Bundesheeres

Sky Shield weiter in der Warteschleife

Eine klaffende Sicherheitslücke besteht auch durch das Fehlen einer bodengebundenen Luftabwehr kurzer und mittlerer Reichweite. Ursprünglich war die Beschaffung dieser für Österreich völlig neuen Fähigkeit über die European-Sky-Shield-Initiative (ESSI) vorgesehen, in der politischen Kommunikation galt Sky Shield überhaupt als Synonym für einen Schutzschirm gegen alle Bedrohungen aus der Luft. 2023 sprach man im Verteidigungsministerium noch davon, dass die ersten Feuereinheiten des deutschen Systems „Iris-T“ im Jahr 2026 geliefert werden sollten. Doch eine Typentscheidung – aktuell stehen fünf Systeme zur Auswahl – ist noch immer nicht getroffen und auch für heuer nicht mehr sicher. Obwohl rund 2,5 Milliarden Euro dafür im „Aufbauplan 2032+“ reserviert sind, wartet das Bundesheer weiter auf die Freigabe der Mittel aus dem Finanzministerium.

Promberger ist die wachsende Ungeduld anzumerken. „Leidtragende sind die Österreicherinnen und Österreicher. Weil wir ihnen nicht den Schutz gewähren können, der ihnen eigentlich zusteht. Und die Bedrohung ist real.“ Ob die Flugabwehr nun über Sky Shield oder über einen anderen Weg beschafft werde, sei nicht mehr das Thema. „Das Schlüsselwort lautet Interoperabilität. Ich muss einfach mit anderen kommunizieren können, wir brauchen dieselben Befehlsformate.“

Fliegerabwehr: Die Standorte Wals-Siezenheim (Schwarzenberg-Kaserne): eine Batterie bodengebundene Luftabwehr mittlerer Reichweite (MRAD), Drohnenabwehr. Zeltweg (Fliegerhorst Hinterstoisser): eine Batterie MRAD, eine Batterie Zwillings-Flugabwehrkanonen 35 mm Aigen im Ennstal (Fliegerhorst Fiala-Fernbrugg): eine Batterie Flugabwehrkanonen © Rheinmetall Die 35mm-Zwillingskanone wird von Rheinmetall modernisiert Baden bei Wien (ehem. Martinek-Kaserne) könnte ein möglicher Standort für eine Luftabwehr mit großer Reichweite sein Die insgesamt 36 Pandure mit Skyranger-Fliegerabwehrtürmen werden auf die vier Landbrigaden aufgeteilt © BMLV Der „Skyranger“ auf dem Pandur als Begleitschutz-Fliegerabwehr

Jet-Nachfolge: Wieder Saab gegen Eurofighter?

Für eine Flieger- und Raketenabwehr mit Reichweiten jenseits der 50 Kilometer gibt es derzeit überhaupt keine finanzielle Bedeckung, wie auch im Landesverteidigungsbericht festgehalten ist. Ebenso weiter offen ist die Nachfolge der 15 Eurofighter, die spätestens 2035 ersetzt werden müssen. Die Koalition hat ja die Grundsatzentscheidung zur Finanzierung auf den Herbst vertagt. Dass Österreich neben Unterschall-Trainingsjets (die Erste von zwölf Leonardo M-346FA landet 2028) auch eine Überschall-Flotte betreibt, ist für Promberger unumgänglich. „Je kleiner das Land, desto schneller muss ich reagieren und fliegen können. Ich kann zwar mit dem Radarsystem Goldhaube weit über unsere Grenzen schauen, aber damit kaufe ich nur Zeit.“ Um die angestrebte 24/7-Einsatzbereitschaft der aktiven Luftraumüberwachung sowie räumlich begrenzte Luftraumsicherungsoperationen über einen längeren Zeitraum gewährleisten zu können, braucht man nach internen Berechnungen 36 Überschall-Kampfflugzeuge. So hat es das Bundesheer im März in einem Handout an Journalisten dargelegt. Die Anschaffungskosten bezifferte man mit zwischen 7,5 und 10 Milliarden Euro.

© Woertz Eurofighter am „Ausweichflughafen“ Klagenfurt

Fünf Muster stehen für das Bundesheer noch in engerer Auswahl, wobei dem technisch überlegenen F-35 des US-Herstellers Lockheed-Martin sowie der von Boeing produzierten F-15 kaum noch Chancen eingeräumt werden. Unter den drei verbliebenen europäischen Anbietern sind Saab mit dem Gripen E und Eurofighter mit der Tranche 5 die aussichtsreichsten Kandidaten. Sieht das auch der Kommandant so? „Das ist keine Präferenz, sondern eine nüchterne Beurteilung, was für Österreich gut passen würde.“ Für Saab sprechen unter anderem die relativ geringen Betriebskosten, beim Eurofighter-Neu gebe es wohl Einspareffekte durch durch den Flottenwechsel ohne Systemwechsel sowie die weiter genutzte Infrastruktur und Werkzeuge.

Kampfjets sollen auf Regionalflughäfen und Autobahnen landen

Wie viele Jets auch immer das Bundesheer künftig betreiben wird: Dass alle dauerhaft in Zeltweg und Hörsching stationiert bleiben, ist unwahrscheinlich. Schon jetzt dient Klagenfurt alle zwei Wochen als Ausweichflugplatz für die Eurofighter, primär wegen der dünnen Personaldecke am Fliegerhorst Hinterstoisser. Promberger forciert generell das Konzept, das unter dem Namen „Agile Combat Employment“ (ACE) in vielen europäischen Staaten Anwendung findet. Dabei dienen zivile Flugplätze als temporäre Basen für Einsätze. Sein Plan ist, alle österreichischen Regionalflughäfen mit einer entsprechenden Grundausstattung in Containern zu versehen. Auch das Vorhaben, geeignete Autobahnabschnitte für Start- und Landemanöver von Jets zeitweise zu sperren, verfolgt der Kommandant der Luftstreitkräfte weiter.