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Weltgrößte private Van-Gogh-Sammlung zeigt ihre Schätze

Glaube, Liebe, Hoffnung - für Vincent van Gogh spielten die drei göttlichen Tugenden immer eine wichtige Rolle. Nun präsentiert das niederländische Kunstmuseum Kröller-Müller nordwestlich von Arnheim anhand dieser Werte sämtliche 88 Gemälde des Malgenies (1853-1890) aus dem eigenen Fundus gleichzeitig in einer Ausstellung. Das ist zwar nur ein vergleichsweise kleiner Teil des künstlerischen Gesamtschaffens Van Goghs, beinhaltet jedoch einige seiner bekanntesten Werke.

Angesichts dieser Schau wäre Van Gogh vor Freude in die Luft gegangen
© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Angesichts dieser Schau wäre Van Gogh vor Freude in die Luft gegangen
NiederlandeMalerei