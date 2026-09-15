Weltgrößte private Van-Gogh-Sammlung zeigt ihre Schätze

Glaube, Liebe, Hoffnung - für Vincent van Gogh spielten die drei göttlichen Tugenden immer eine wichtige Rolle. Nun präsentiert das niederländische Kunstmuseum Kröller-Müller nordwestlich von Arnheim anhand dieser Werte sämtliche 88 Gemälde des Malgenies (1853-1890) aus dem eigenen Fundus gleichzeitig in einer Ausstellung. Das ist zwar nur ein vergleichsweise kleiner Teil des künstlerischen Gesamtschaffens Van Goghs, beinhaltet jedoch einige seiner bekanntesten Werke.

© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Angesichts dieser Schau wäre Van Gogh vor Freude in die Luft gegangen