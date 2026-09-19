Für 2.500 Dollar kann man beim US-Start-Up „Orchid“ seinen Embryo auf 1.200 genetische Fehler testen. Die Gründerin sagt, es gehe um Gesundheit. An ethischen Nachfragen ist die von Tech-Milliardären unterstützte Noor Siddiqui nicht interessiert. Protokoll einer (gescheiterten) Recherche.

In-vitro-Fertilisation ist längst keine Ausnahme mehr. Aber was, wenn das gesamte Genom eines Embryos gescannt wird ehe man sich für das „beste Baby“ entscheidet?

Noor Siddiqui ist eine Visionärin. Oder Begründerin einer Dystopie, in der Babys künftig wie die Ausstattung eines Autos genetisch zusammengebastelt werden. Denn die 31-jährige Gründerin des US-Unternehmens „Orchid“ hat eine ziemlich radikale Vorstellung davon, wie Kinder künftig entstehen könnten. Ihren verstörendsten Satz sagt sie oft und mit tiefer Überzeugung: „Sex ist zum Vergnügen da, Orchid und Embryonen-Screening für Babys.“

© Nyt, Aspen Ideas Noor Siddiqui hat „Orchid“ gegründet und will mit Gen-Screen entscheiden, welche Babys künftig auf die Welt kommen sollen.

Für 2.500 Dollar pro Embryo analysiert „Orchid“ dessen Genom. Gesucht wird nach mehr als 1.200 monogenen Erkrankungen, dazu kommen Risikoberechnungen etwa für Schizophrenie, Herzkrankheiten oder Diabetes. Siddiqui findet, dass im Grunde alle werdenden Eltern darüber nachdenken sollten – auch gesunde 30-Jährige ohne Fruchtbarkeitsprobleme. Noor Siddiqui sagt zur „New York Times“: „Wir sequenzieren 99 Prozent der Basen im Genom eines Embryos und können so Risiken für einige der schwerwiegendsten Erkrankungen erkennen – Herzfehler, Geburtsfehler, Krebserkrankungen im Kindesalter, Entwicklungsstörungen –, die den Lebensweg eines Kindes massiv beeinflussen. Und die allermeisten dieser Krankheiten sind unheilbar.“ Inspiriert wurde die Gründerin von der langsamen Erblindung ihrer eigenen Mama, die damit verhindert werden hätte können.

„Na klar, machen wir ein Interview“

Hier stellt sich mir die erste Frage: Hätte sie die Krankheit verhindert oder hätte sie verhindert, dass ihre Mutter geboren worden wäre? Diese Differenzierung interessiert mich, ich schreibe an „Orchid“ und möchte mit Noor Siddiqui ein Interview führen. „Na klar“, heißt es Minuten später. „Schick deine Fragen einfach durch.“ Wie „klar“ das Interview schlussendlich ist, zeigt sich in einer wochenlangen Kommunikation zwischen Österreich und den USA. Aber dazu später mehr.

Was ich mich frage, ist nämlich genau die heikle Verschiebung, wenn aus einer Möglichkeit eine Erwartung wird. Denn was bedeutet „freie Entscheidung“ noch, wenn Eltern eines Tages gefragt werden könnten, warum sie ein vermeidbares genetisches Risiko bewusst in Kauf genommen haben? Wenn ein Kind mit Diabetes seinen Eltern sagt: Ihr seid schuld, dass es mir schlecht geht? Oder wenn auch Intelligenz, sportliche Eigenschaften, handwerkliches Geschick irgendwann einen Genom-Marker haben?

© Nyt, Aspen Ideas Der Meinungs-Podcast der New York Times mit Noor Siddiqui titelte: „Silicon Valley will die Gene ihrer Kinder optimieren“

Siddiqui selbst hat 16 Embryonen erzeugen und untersuchen lassen. Sie wünsche sich vier Kinder, zwei Buben und zwei Mädchen, erzählt sie im Opinion-Podcast der „New York Times“. Klar scheint dabei, dass auch das Geschlecht selbstverständlich ausgewählt werden kann. Noch bemerkenswerter ist ihr Zukunftsbild: Die Mehrheit der Eltern werde irgendwann nicht mehr bereit sein, mit der Gesundheit ihrer Kinder „zu spielen“, sagt sie. Genetische Auswahl wird damit nicht als Optimierung verkauft, sondern als verantwortungsvolle Elternschaft.

„Noor ist gerade viel auf Reisen“

Viele Fragen tauchen da in meinem Kopf auf: Ist das bereits Eugenik, also das bewusste Zulassen oder Aussparen von Kindern, die eben nicht „optimal“ sind? Ist es zugleich nicht auch eine finanzielle Entscheidung, denn nur, wer mindestens 2.500 Dollar hat, kann in diesem Spiel dabei sein. Der Preis ist jener für ein Embryo, um also auswählen zu können, ist es wohl zwingend notwendig, mehrere zu screenen. Zusätzlich kommen natürlich auch die 20.000 Dollar, die ein IVF-Zyklus in den USA kostet. Bei uns in Österreich wird IVF nach gewissen Kriterien vom Staat unterstützt und wurde erst in diesem Jahr ausgebaut. Wie sensibel die Thematik von künstlicher Mutterschaft bei uns generell ist, wurde auch in der jüngsten Debatte rund um Leihmutterschaft klar.

Und dann ist das gesamte Verfahren eine Abfolge von Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Laut Kritikern eine recht große Schwachstelle des gesamten Geschäftsmodells, denn die genetische Voraussetzung sagt nichts über Lebensweise, über die Umwelt - schlicht über das Leben. Über all diese Fragezeichen möchte ich mit Noor (wir sind natürlich sofort per Du) sprechen, doch aus dem erst euphorischen „aber sicher“ wird schnell eine distanzierte Haltung. Plötzlich übernimmt das Kommunikations-Team, sagt mir, Noor sei gerade viel auf Reisen, fragt, wie lange denn die Antworten sein dürfen, weil man in letzter Zeit Probleme mit zu starken Zuspitzungen erlebt hatte. Ich antworte wahrheitsgemäß, dass ich das Interview zur Gänze digital machen möchte und sollte es verkürzt werden, würde ich es gesondert zur Freigabe schicken. Doch dann bricht der Kontakt ganz ab. Auf meine nächsten zehn Nachfragen, antwortet niemand mehr.

Risikobewertung ist „Geschäftsgeheimnis“

Also weiter mit dem, was über „Orchid“ bekannt ist. Ausgerechnet die Berechnung, auf der die genetische Auswahl teilweise beruht, bleibt in einem entscheidenden Punkt intransparent: Die computergestützten Verfahren zur Risikobewertung bezeichnet Siddiqui ebenfalls gegenüber der „New York Times“ als „Geschäftsgeheimnis“. Gleichzeitig räumt sie ein, dass ein Screening keine Diagnose ist. Vielleicht liegt genau darin das Geschäftsmodell der Designerbaby-Industrie: Sie verkauft keine perfekten Kinder. Sie verkauft Eltern die Hoffnung, den Zufall abschaffen zu können. Und aus der uralten Angst „Wird mein Kind gesund sein?“ wird plötzlich ein Markt.

Spannend ist aber auch die Finanzierung von „Orchid“. Und dahinter steht genau jenes Silicon-Valley-Milieu, in dem aus Selbstoptimierung längst Familienoptimierung geworden ist. Siddiqui war mit 17 Jahren Thiel Fellow und bekam 100.000 Dollar aus dem Programm des Tech-Milliardärs Peter Thiel. „Orchid“ selbst sammelte Millionen bei einer bemerkenswerten Riege aus Tech-, Krypto- und Biotech-Größen ein: darunter Coinbase-Gründer Brian Armstrong, Ethereum-Gründer Vitalik Buterin und 23andMe-Mitgründerin Anne Wojcicki.

Peter Thiel selbst ist nach öffentlich zugänglichen Angaben zwar kein Investor von Orchid, sein Founders Fund finanziert aber mit „Nucleus“ einen anderen Anbieter aus diesem neuen Markt. Es ist ein Milieu, in dem Pronatalismus, Longevity und Optimierung ineinandergreifen: mehr Kinder bekommen – und zugleich möglichst gesunde, möglichst gute Voraussetzungen für sie schaffen.

„Kids-Maxxing“ könnte man die zugespitzte Idee dahinter nennen: Was Silicon Valley mit dem eigenen Körper begonnen hat, wird auf den Nachwuchs übertragen. Nicht mehr nur Schlaf, Ernährung oder Lebensdauer werden optimiert. Nun gerät der genetische Zufall selbst ins Visier. „Orchid“ verkauft damit nicht einfach einen Gentest. Das Unternehmen verkauft eine sehr Silicon-Valley-typische Idee: Wenn Technologie ein Risiko reduzieren kann, warum sollte man es dann noch dem Zufall überlassen?

Reproduktionsmediziner Michael Schenk: „Die Büchse der Pandora ist geöffnet“

© KLZ / Bernd Hecke Der Grazer Reproduktionsmediziner Michael Schenk sieht Firmen, wie „Orchid“ sehr kritisch.