Brand in Disco: 141 Einsatzkräfte übten Ernstfall in Mautern

Ein Disco-Brand mit zahlreichen Verletzten war das Szenario einer Feuerwehrgroßübung in Mautern in der Steiermark. 141 Einsatzkräfte trainierten dabei im Schloss Ehrnau den Ernstfall.

Im und um das Schloss Ehrnau in Liesingau ging vergangenes Wochenende eine groß angelegte Übung des Feuerwehrabschnittes Mautern mit 141 Einsatzkräften über die Bühne. Ziel der dreistündigen Übung war es, die Abläufe bei einem Großschadensereignis, insbesondere die Kommunikation zwischen den Einsatzorganisationen und Behörden, unter möglichst realistischen Bedingungen zu trainieren.

Als Szenario wurde ein Brand in einer Disco im Kellerbereich des Schlosses mit starker Rauchentwicklung und zahlreichen eingeschlossenen und verletzten Personen angenommen. Darüber hinaus galt es, zahlreiche abgängige Personen im umliegenden Bereich aufzufinden sowie Menschen, die unter Schock standen, entsprechend zu betreuen. Für eine weitestgehend realitätsnahe Darstellung des Szenarios kamen insgesamt 56 Übungsdarsteller zum Einsatz.

© FF Mautern / Stefan Riemelmoser Die Großübung fand im und um das Schloss Ehrnau statt

Zehn Feuerwehren im Einsatz

Beteiligt waren die FF Mautern, Kalwang, Wald am Schoberpass, Kammern, Seiz, Madstein-Stadlhof, Traboch-Timmersdorf und Leoben-Göss, die Betriebsfeuerwehr Voestalpine Donawitz, der Abschnittsführungsstab Trofaiach sowie die FF Vordernberg mit dem Einsatzleitfahrzeug des BFV Leoben samt Drohnen-Team. Unterstützt wurden die Feuerwehren vom Roten Kreuz Leoben mit 31 Mitarbeitern sowie von mehreren Notärzten, dem Kriseninterventionsteam, dem ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 17, der Wasserrettung St. Michael, der Polizei, der ÖBB und der BH Leoben.

1 / 23 Klicken Sie sich durch die Fotos von der Feuerwehrübung! © Stefan Riemelmoser

„Sollte es tatsächlich einmal zu einem vergleichbaren Großschadensereignis kommen, gilt es, bestmöglich darauf vorbereitet zu sein. Übungen dieser Größenordnung leisten dazu einen wichtigen Beitrag und zeigen, wie entscheidend eine strukturierte Einsatzführung, klare Kommunikation und das Hand-in-Hand-Arbeiten aller beteiligten Organisationen im Ernstfall sind“, heißt es seitens der FF Mautern.