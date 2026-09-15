Wolfsberger Café wird 20: „Seit Umbau kommen mehr Gäste“

Am 18. September feiert Familie Kainz das 20-Jahr-Jubiläum ihres Lokals „Kaputtschino“ im Euco in Wolfsberg.

Nicht nur Kunden vom Euco kehren gerne im Café Kaputtschino ein, das am 18. September sein 20-Jahr-Jubiläum feiert. Ab 14 Uhr wird mit Live-Musik von „Not Steward“ sowie gratis Kaffee und Kuchen gefeiert. „Seit dem Umbau des Einkaufszentrums im Jahr 2024 ist unser Café sichtbarer, heller und freundlicher. Und wir haben seither auch eine schöne große Terrasse“, sagt Max Kainz, der das Lokal im Eingangsbereich des Einkaufszentrums mit seiner Frau Maria im Jahr 2006 eröffnet hat.

Im Café haben 30 Gäste Platz, weitere 20 Besucher können auf der Terrasse sitzen. „Wir bemerken eine höhere Frequenz in unserem Café, seit das Euco umgebaut wurde. Deshalb brauchen wir auch mehr Personal“, sagt Max Kainz. Und so ist zu den beiden Vollzeitangestellten Hermi Stocker und Corinna Meißl-Herke inzwischen Tina Grossgasteiger als Halbtagskraft dazugekommen.

Für den kleinen Hunger werden Toast und hausgemachte Mehlspeisen angeboten. „Für die frischen Mehlspeisen ist meine Frau zuständig, sie backt leidenschaftlich gern. Für die Jubiläumsfeier ist sie jetzt besonders eingespannt und backt Topfenstrudel und Apfelstrudel“, erzählt Max Kainz, der – wie auch seine Frau – in Pension ist und seither geringfügig dort beschäftigt ist. Inhaber des Lokals ist seit 2016 sein Sohn Christian, der seit zehn Jahren „Kainz - das Restaurant“ in der Wolfsberger Innenstadt betreibt. Geöffnet hat das „Café Kaputtschino“ von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr sowie Samstag von 8 bis 17 Uhr.