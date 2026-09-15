Für Betroffene und Angehörige: Messe über Demenz in Bad Waltersdorf

Rund um den Welt-Alzheimertag finden derzeit wieder die „Demenzfreundlichen Wochen“ im Bezirk statt. Am 16. September gibt es eine Informationsmesse in Bad Waltersdorf.

Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen Information, Unterstützung und Perspektiven geben – das ist das Ziel der „Demenzfreundlichen Wochen“

Anlässlich des Welt-Alzheimertages am 21. September finden heuer wieder unter dem Titel „Demenzfreundliche Wochen“ zahlreiche Veranstaltungen zum Thema Demenz in der Region statt. Seit Jahren schließen sich dazu verschiedene Organisationen und Vereine aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld zusammen, um Betroffenen und Interessierten ein innovatives Angebot zu bieten.

Neben dem Vortrag „Vorbeugen von Demenz – Was können wir tun?“ am Mittwoch, 23. September, um 18.30 Uhr im Barocksaal im Stift Vorau umfasst das Programm noch den „demenzfreundlichen“ Gottesdienst unter dem Motto „A Mensch bleib‘n“ am Donnerstag, 24. September, um 14.30 Uhr im Seniorenhaus Menda in Hartberg.

© Privat Programm der „Demenzfreundlichen Wochen“ und der Informationsmesse im Detail

Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltungsreihe ist die Informationsmesse am Mittwoch, 16. September, von 14 bis 19 Uhr im Kulturhaus Bad Waltersdorf. Ziel der Veranstaltung unter dem Titel „Demenz im Blick: Informationen, Unterstützungen, Perspektiven“ ist es, möglichst viele Menschen zu informieren und zu unterstützen. „Denn Wissen kann dazu beitragen, die Situation zu entlasten“, sagt Dagmar Unterberger aus dem Projektteam „Leben mit Demenz“ vom Verein Soziale Dienste Hartberg-Fürstenfeld.

Aufgrund ihres beruflichen Alltags mit Menschen mit Demenz und ihren Familien liegt ihr das Thema besonders am Herzen: „Demenz verändert nicht nur das Leben der erkrankten Person, sondern auch das der gesamten Familie. Viele Angehörige und Betroffene fühlen sich überfordert, wissen nicht, an wen sie sich wenden können oder scheuen sich davor, Hilfe anzunehmen.“ Gleichzeitig gebe es zahlreiche Beratungs- und Unterstützungsangebote, die noch nicht ausreichend der Zielgruppe bekannt sind, so Unterberger. Mit der Informationsmesse wolle man genau hier ansetzen, Betroffene informieren und Orientierung geben.

Freier Eintritt

Bei freiem Eintritt warten ein vielfältiges Programm sowie rund 30 Aussteller auf Besucherinnen und Besucher. Neben Beratungsangeboten für Angehörige und Betroffene sowie Informationen über regionale Hilfsstellungen und Unterstützungsmöglichkeiten werden auch Hinweise zu Pflege-, Betreuungs- und Entlastungsangeboten gegeben. Expertinnen aus verschiedenen Bereichen werden zudem Vorträge halten, etwa zu den Themen Aromapflege oder achtsame Kommunikation mit Menschen mit Demenz. Die Ärztin Rosa Maria Ernst spricht auch über Früherkennung und Risikofaktoren der dementiellen Entwicklung.