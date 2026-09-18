Neuer Freizeitverein in Hofstätten an der Raab

Bei dem Verein namens Eule steht die Gemeinschaft im Mittelpunkt. Zum Auftakt gibt es am 19. September ein Nagelstockturnier.

Sie engagieren sich. Klara, Herbert, Renate und Simon Höfler gründeten den Freizeitverein Eule, um Menschen zu vernetzen

Die Eule ist im Anflug. In Hofstätten an der Raab wurde von der Familie Höfler ein Freizeitverein namens Eule gegründet. Dies steht für „Erlebnisse, Unternehmungen, Lebensfreude & Engagement“. Im Mittelpunkt sollen Gemeinschaft und Spaß stehen. Der Zugang soll offen und unkompliziert sein, es gibt keine Verpflichtungen. Ideen und Vorschläge sind willkommen.

Geplant sind unter anderem Wanderungen, Kino- und Spieleabende, Stammtische, diverse Ausflüge und gemeinsame Besuche von Vereinsfesten und anderen Veranstaltungen. Man kann sich auch karitative Vorhaben vorstellen. Als Obmann fungiert Herbert Höfler, seine Stellvertreterin ist Klara Höfler.

Das erste Event ist ein Nagelstockturnier am 19. September in Hofstätten an der Raab (Hofstätten 7). Beginn ist um 14 Uhr. Wer nun neugierig ist: Weitere Infos bei Klara Höfler (Tel. 0664-48 11 980).