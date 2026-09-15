Kärntens erste KI-Influencerin plantscht in Bad Kleinkirchheim

Mia Madl ist eine Online-Persönlichkeit, die mithilfe Künstlicher Intelligenz generiert wurde. Kürzlich genoss sie eine Auszeit im Hotel „Das Ronacher“.

Egal ob gemütliche Cafés, Open-Air-Konzerte, Volksfeste, Restaurantbesuche, Nachmittage am See, Wandern mit Aussicht auf den Großglockner, Soccer-Golf oder ein stressfreier Brunch in der Innenstadt – Mia Madl ist gerne unterwegs. Seit Ende Juli existieren die Social-Media-Profile der ersten KI-Influencerin Kärntens. Auf Facebook folgen ihr knapp 5000 Personen, auf Instagram rund 300.„Ich bin ein KI-Avatar aus Kärnten. Hier bin ich zu Hause und genau hier beginnt meine Reise durch ganz Österreich“ – so beschreibt die braunhaarige junge Frau die Intention hinter ihrem Account.

Ihr Online-Auftritt ist bunt und abwechslungsreich. Bei strömendem Regen zog es sie zu einem Konzert von Gigi D’Agostino, bei 36 Grad war sie im Dirndl beim Villacher Kirchtag unterwegs und Mitte August erkundete sie die Tscheppaschlucht. Das Ziel der Online-Persönlichkeit ist es, ihre Follower auf Ausflugsziele aufmerksam zu machen und ihnen Restaurants oder Cafés zu empfehlen.

Wellness in Bad Kleinkirchheim

Während Mia Madl bislang vor allem in Villach oder Klagenfurt unterwegs war, zog es sie kürzlich nach Oberkärnten. Ihr Ziel? Das 5-Sterne-Superior-Wellness- und Thermenhotel „Das Ronacher“ in Bad Kleinkirchheim. Laut eigenen Angaben genoss die virtuelle Influencerin „ein paar Stunden im warmen Wasser“, „tankte zwischendurch Sonne“ und freute sich über „diese Mischung aus Spätsommer und erster Herbststimmung“, die sich „gerade besonders schön“ anfühle.

Ihren Post schließt sie mit der Frage „Wer von euch freut sich auch schon auf die Thermensaison?“ ab. Die Kommentare sind durchwegs positiv, ihre Follower reagieren mit einem „Daumen nach oben“ oder einem Herz. Ob sich tatsächlich bereits jemand von den Ausflugstipps der „ausgedachten“ Dame inspirieren ließ, geht aus den Kommentaren bislang noch nicht hervor. Doch eines scheint sicher zu sein: Es war nicht der letzte Halt von Mia Madl.