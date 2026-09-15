Erhitztes Öl dürfte am Dienstag für einen Küchenbrand in Hönigsberg gesorgt haben. Ein 35-Jähriger verbrannte sich dabei an der Hand und musste ins Spital gebracht werden.

Am frühen Dienstagmorgen wurden wohl einige Bewohner einer Siedlung im Mürzzuschlager Ortsteil Hönigsberg mit Blaulicht aus dem Schlaf gerissen. Der Grund dafür war ein Brandeinsatz in einer der Wohnungen im zweiten Stock: Gegen 5 Uhr morgens wollte sich ein 35-Jähriger in seiner Küche Essen zubereiten und stellte dafür eine Pfanne mit Öl auf den Elektroherd.

Er schaltete die Platte ein und verließ kurz die Küche. Als er in den Raum zurückkam, hatte sich das Öl in der Pfanne bereits entzündet und diese in Flammen gesetzt. Der 35-Jährige reagierte umgehend und nahm die brennende Pfanne vom Herd, ging ins Badezimmer und warf sie in die Dusche. Danach verständigte er die Feuerwehr.

30 Einsatzkräfte machten sich daraufhin mit sechs Fahrzeugen auf den Weg zum Einsatzort, wo sie die Brandbekämpfung unter schwerem Atemschutz aufnahmen. Der Brand konnte von ihnen rasch gelöscht werden. „Der entstandene Schaden kann derzeit nicht beziffert werden“, heißt es von der Polizei. Der 35-Jährige selbst verletzte sich an der linken Hand und wurde nach der Erstversorgung mit Brandverletzungen unbestimmten Grades ins LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, eingeliefert.