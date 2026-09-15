In dieser Grazer Straße gilt nun ein 30er – auf Wunsch der Bürger

In der Grazer Mandellstraße wurde jenes Tempolimit, das bislang nur abschnittsweise und an Schultagen galt, ausgeweitet: „Viele Bürger hatten sich für mehr Sicherheit ausgesprochen“, heißt es im Grazer Rathaus.

Runter vom Gas: So lautet ab sofort und mehr denn je das Motto in der Grazer Mandellstraße. Denn zwischen Glacisstraße/Kaiser-Josef-Platz und Steyrergasse gilt nun durchgehend Tempo 30. Die einheitliche Regelung erhöhe die Verkehrssicherheit, reduziere die Lärmbelastung „und wurde durch eine Unterschrifteninitiative aus der Bevölkerung angeregt“, heißt es am Dienstag seitens des Büros von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne). Viele Bürgerinnen und Bürger aus dem Umfeld der Mandellstraße „hatten sich für ein durchgehendes Tempolimit und mehr Sicherheit ausgesprochen“.

Die Folge: Auf rund 800 Metern wurde jenes Tempolimit, das bislang nur abschnittsweise und ausschließlich an Schultagen galt, nun ausgeweitet. Künftig gilt somit in der gesamten Mandellstraße – und rund um die Uhr – zwischen Glacisstraße/Kaiser-Josef-Platz und Steyrergasse durchgehend Tempo 30.

Bei Tempo 30 bleibt mehr Zeit, auf unerwartete Situationen zu reagieren, und das Risiko schwerer Verletzungen sinkt. — Heißt es im Büro von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner

„In der Mandellstraße ist jeden Tag viel los: Kinder sind auf dem Weg in den Kindergarten oder zur Schule, Studierende fahren zur TU und viele Menschen zum Markt oder auf den Spielplatz“, so Schwentner als Grazer Verkehrsreferentin. „Sie alle sollen hier sicher unterwegs sein können. Tempo 30 macht dabei einen wichtigen Unterschied und sorgt gleichzeitig für mehr Ruhe bei den Anrainer:innen, auch in der Nacht.“