Abenteuer und Teamgeist beim Jugendlager der Naturfreunde Palfau

Action, Gemeinschaft und abwechslungsreiches Programm: 13 Kinder erlebten beim Jugendlager der Naturfreunde Palfau zwei abwechslungsreiche Tage.

Lagerfeuer, gemeinsame Erlebnisse und jede Menge Abenteuer standen am Programm des heurigen Jugendlagers der Naturfreunde Palfau. Gleich zu Beginn machten sich die 13 motivierten Kinder gemeinsam mit ihren Betreuerinnen und Betreuern auf zum Wasserspielpark und Minigolf nach Sankt Gallen.

Anschließend ging es auf die Naturfreundehütte Palfau, wo eine Schatzsuche wartete. Rund um die Hütte und mitten im Wald mussten Hinweise gefunden, Rätsel gelöst und Aufgaben gemeistert werden. „Mit Begeisterung, Teamgeist und einer ordentlichen Portion Spürsinn wurde der Schatz gefunden“, lassen die Naturfreunde wissen. Am letzten Tag stellten die Kinder ihren Mut und ihr Geschick in der Kletterhalle Weyer unter Beweis.