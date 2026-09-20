Siegfried Erker, früherer Bürgermeister von Krottendorf-Gaisfeld und passionierter Jäger, gibt in seinem neuen Buch sein Wissen über Lockjagd weiter.

Siegfried „Sigi“ Erker ist seit Jahrzehnten begeisterter Jäger und Wildtierfotograf. Aber nicht nur das: In der Jagdszene hat er sich mit zahlreichen Büchern, für die er auch bereits mehrere Preise erhielt, zudem einen Namen als Autor von Sachbüchern zum Thema Jagd gemacht.

Vor knapp zwei Wochen hat Erker, der in Krottendorf-Gaisfeld lebt, nun sein zwölftes Buch im Jagdverlag Neumann-Neudamm veröffentlicht. Das Thema: Lockjagd. „Ich beschäftige mich seit fünf Jahrzehnten mit den unterschiedlichsten Lautäußerungen von Wildtieren und versuche so, ihre Sprache bestmöglich zu verstehen und auch selbst mit der Tierwelt zu kommunizieren“, sagt der Weststeirer. Daraus entstanden ist nun die „Lockjagd-Fibel“, in der Erker all sein Wissen und seine Erfahrungen zu Ruf-, Blatt-, Grunz-, Reiz- und Lockjagd für seine Leserinnen und Leser bündelt.

Anlocken durch Laute

Worum es bei dieser Art der Jagd geht, erklärt Erker so: „Man kann Wildtiere mit den unterschiedlichsten Methoden locken – beispielsweise Rotwild mit der Rufjagd, Rehwild mit der Blattjagd, Wildenten, Krähen oder Gamswild mit der Reizjagd.” Unter all diesen Begriffen versteht man das Nachahmen von verschiedenen Lauten, die die Wildtiere anlocken sollen. Ob man dabei die Laute von Beutetieren nachahmt oder in der Brunftzeit die Laute von Artgenossen imitiert, variiert je nach Art der Jagd. Aber auch kommunizieren könne man so mit den Tieren, so der erfahrene Jäger.

© Privat Siegfried „Sigi“ Erker hat selbst über 400 Lockinstrumente in seiner Sammlung

Auf diesem Gebiet hat der Weststeirer, der auch in der Kommunalpolitik aktiv und im Rahmen einer Halbzeitlösung sogar Bürgermeister von Krottendorf-Gaisfeld war, jedenfalls besondere Expertise. Er hat selbst eine beachtliche Sammlung von über 400 Lockinstrumenten für die unterschiedlichsten Tier- und Vogelarten zuhause, „das ist bestimmt eine der umfassendsten Sammlungen europaweit“, ist Erker überzeugt.

Die Instrumente stammen aus aller Welt, darunter sind auch extravagante oder besonders alte Stücke, eines ist aus dem Jahr 1850. Manche der Lockinstrumente hat Erker bereits seit seiner Kindheit, wie er der Kleinen Zeitung schon in einem früheren Interview sagte. Für den Umgang mit den Instrumenten brauche man grundsätzlich ein gutes Gehör sowie musikalisches Verständnis, wobei das alles erlernbar sei.

Nicht nur für Jäger geeignet

Erker bedeutet es ohnehin viel, sein Wissen und seine Erfahrungen weiterzugeben. Das tut er nicht nur mit seinen zahlreichen Büchern, von denen sogar mehrere in den Katalog der Deutschen Nationalbibliothek aufgenommen wurden, sondern auch bei Vorträgen oder in der Jagdschule Zangtal in Voitsberg.

Erkers neuestes Sachbuch „Lockjagd-Fibel“ ist bereits im Buchhandel erhältlich. Auch die meisten der im Buch verwendeten Fotografien stammen von dem passionierten Fotografen selbst. Und für wen eignet es sich? „Nicht nur für Jägerinnen und Jäger, sondern ganz grundsätzlich auch für Naturinteressierte, die mehr über die faszinierende Kommunikation zwischen unseren Wildtieren erfahren möchten“, so Erker.