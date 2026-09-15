Israels Armeechef will gegen "NAZA"-Macher vorgehen

Mit Blick auf den beim Filmfestival in Venedig mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichneten Dokumentarfilm "NAZA" zum Gazakrieg hat Israels Generalstabschef mehrere Maßnahmen angeordnet. Militärchef Ejal Zamir habe den Militärstaatsanwalt nach einer Beratung angewiesen, "mögliche rechtliche Schritte im Zusammenhang mit dem Film und den daran Beteiligten zu prüfen und voranzutreiben", teilte die Armee auf der Plattform X mit.

© APA/AFP/POOL Generalstabschef Zamir will gegen die beiden Filmemacher vorgehen