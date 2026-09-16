Reichenfels: Schulstart während 3,3-Millionen-Euro-Umbau

Die Volksschule Reichenfels startete trotz laufender Umbauarbeiten planmäßig in das neue Schuljahr.

Der Baubeginn für den neuen Bildungscampus Reichenfels, der den Kindergarten, die Kindertagesstätte, die Ganztagsschule sowie die Volks- und die Musikschule unter einem Dach vorsieht, erfolgte unmittelbar nach Ferienbeginn.

Einige Vorhaben sind bereits erledigt, vieles ist aber noch zu tun. Knapp vor Beginn des neuen Unterrichtsjahres wurde noch eifrig geschraubt, gebohrt und gehämmert, um einen möglichst ungestörten Alltag für das Schuljahr 2026/27 zu gewährleisten. Auch während der Unterrichtszeit wird weiter am Umbau gearbeitet, um im Frühjahr 2027 das Projekt fertigzustellen, das in Zusammenarbeit mit der zuständigen Abteilung der Landesregierung und dem Wolfsberger Studio für Architektur Scheiberlammer entsteht.

© KK/Gemeinde So soll der Schulcampus nach dem Umbau aussehen

Um die 3,3 Millionen Euro werden investiert. „Wir sind mit der Erneuerung des Bestandes im Bereich der Volksschule soweit fertig“, sagt Bürgermeister Manfred Führer (ÖVP) im Zuge einer Zwischenabnahme mit der örtlichen Bauaufsicht mit René Matschek von der „G+H Ziviltechniker GmbH“ aus St. Andrä. Fazit: Der Unterricht an der Volksschule kann weitestgehend uneingeschränkt stattfinden. Auch der Betrieb des Kindergartens und der Kindertagesstätte soll termingerecht eine Woche später erfolgen.

„Die Firmen wurden angewiesen, den Lärmpegel am Vormittag möglichst gering zu halten“, so Führer. Einschränkungen im Schulalltag können aber nicht ausgeschlossen werden. „Alle Bereiche, die die Kinder betreten, sind fertig und die Zugänge zu den noch nicht fertigen Gebäudeteilen mit Trennwänden abgesichert“, meint der Bürgermeister. „Wir müssen halt viel improvisieren und kreative Lösungen suchen. Aber am Ende bekommen wir einen tollen Schulcampus“, ist sich Barbara Uckermann, seit fünf Jahren Leiterin der Volksschule, ihrer Verantwortung für die 63 Schülerinnen und Schüler, die in vier Klassen von sechs Lehrkräften unterrichtet werden, bewusst.

© Herbert Hollauf Bürgermeister Manfred Führer (rechts) und Ziviltechniker René Matschek (links) bei der Zwischenabnahme des neuen Schulcampus Reichenfels.

Auch für die Nachmittagsbetreuung wurde eine Zwischenlösung gefunden. Wichtig in der Bauphase sei eine gut funktionierende Kommunikation zwischen Schulleitung und Gemeinde. „Auch die Sicherheit der Kinder ist schon durch unsere Aufsichtspflicht gegeben“, so Uckermann. Im Frühjahr soll auch die Musikschule wieder zurückkehren, die derzeit im Vereinshaus untergebracht ist. „Mit der Erweiterung der Kinderbetreuung sowie der Schaffung zeitgemäßer Musikschul- und angemessener Aufenthalts- und Lernräume für die Nachmittagsbetreuung schaffen wir einen modernen Bildungs- und Begegnungsstandort, der Generationen unter einem Dach zusammenführt und den Anforderungen der kommenden Jahre gerecht werden soll“, ergänzt Führer.