Tag der offenen Tür im Handwerkerzentrum St. Peter ob Judenburg

300 Besucher feierten im neuen Handwerkerzentrum in St. Peter ob Judenburg.

Eduard Schusser (2. von links) nahm von Vertretern der Wirtschaftskammer eine Urkunde für 15 Jahre Bau-Wifzack entgegen

Rund 300 Besucher kamen zum Tag der offenen Tür des Handwerkerzentrums der Bau-Wifzack GmbH. Mehrere im Zentrum tätige Firmen stellten dabei ihre Leistungen vor und informierten über das Konzept.

Das Handwerkerzentrum soll Kunden eine erste Anlaufstelle für Bau- und Renovierungsvorhaben bieten. Bei einem Erstgespräch werden die Anliegen besprochen und bei Bedarf Kontakte zu den jeweiligen Fachfirmen hergestellt. So können Interessierte verschiedene Gewerke und Ansprechpartner an einem Ort kennenlernen.

Auch die Wirtschaftskammer gratulierte der Bau-Wifzack GmbH zum 15-jährigen Bestehen.

Zeitgleich feierte Malermeister Dali die Eröffnung seines Betriebs. Bei Speisen und Getränken klang der Tag der offenen Tür aus.