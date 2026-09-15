Tödlicher Arbeitsunfall in Osttirol: 29-Jähriger stürzte 22 Meter ab

Bei einem Unfall auf einer Baustelle in Raneburg in Osttirol stürzte ein Arbeiter ab und kam ums Leben. Der Verunglückte wurde erst in der Nacht gefunden.

Am Montag kam es auf einer Baustelle in Raneburg in Osttirol zwischen 16.30 und 21.15 Uhr zu einem tödlichen Arbeitsunfall, bei dem ein 29-Jähriger ums Leben kam. Der Mann verließ zunächst gegen 14 Uhr mit einem Firmenauto die Baustelle, um einen Bohrer zu kaufen. Als die anderen Arbeiter gegen 16.30 Uhr den Arbeitstag beendeten und die Baustelle verließen, war der 29-Jährige vom Einkauf noch nicht zurückgekehrt.

Gegen 20.20 Uhr kontaktierte der Bruder des 29-Jährigen einen in der Nähe der Baustelle wohnhaften Arbeitskollegen, teilte ihm mit, dass sein Bruder noch nicht nach Hause gekommen sei und bat ihn, auf der Baustelle nachzuschauen. Im Zuge dessen konnte der Arbeitskollege den 29-jährigen Mann um 21.15 Uhr im Bachbett unterhalb der Baustelle liegend finden.

Die Polizei geht anhand der Spuren davon aus, dass der Verunglückte während der Arbeiten auf dem Baustellencontainer von diesem über einen Steilhang etwa 22 Meter in das darunterliegende Bachbett abgestürzt ist.