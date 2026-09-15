EU-Lohntransparenzgesetz - Österreich seit 100 Tagen säumig

Hundert Tage sind es am Dienstag her, dass die Umsetzungsfrist für die EU-Lohntransparenz-Richtlinie in österreichisches Recht abgelaufen ist. Ein Entwurf von Sozialministerin Klaudia Schumann (SPÖ) liegt vor, es fehlt aber weiterhin die Zustimmung der beiden Koalitionspartner ÖVP und NEOS. Bisher zeichnet sich keine rasche Einigung ab. Kritik an der Blockade kommt von der Opposition.

© APA/THEMENBILD Keine rasche Einigung in Sicht