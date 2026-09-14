Tanker in Straße von Hormuz nach Minen-Kollision in Flammen

Ein Öltanker ist laut iranischen Angaben nach einer Minenkollision in der Straße von Hormuz explodiert und in Brand geraten.

Ein Öltanker sei explodiert und in Brand geraten, nachdem er in der Straße von Hormuz mit Minen kollidiert sei, berichtet die Agentur Fars am Montag unter Berufung auf die iranische Revolutionsgarde (IRGC). Wann sich der Vorfall ereignet haben soll und um welchen Tanker es sich handeln könnte, blieb zunächst offen.

In der Straße von Hormuz kommt es immer wieder zu Vorfällen mit Öltankern. Der Iran blockiert mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr durch die Meerenge immer noch weitestgehend. Die Straße von Hormuz ist eine wichtige Passage für Öl-, Gas- und Düngerexporte aus den Staaten am Persischen Golf. Dies hat Folgen für die ganze Weltwirtschaft. Teheran verlangt, dass Schiffe ausschließlich eine vom Iran festgelegte Route entlang der eigenen Küste nehmen und hatte wiederholt erklärt, nur die von Teheran vorgegebene Route durch die Straße von Hormus sei sicher.

Die Straße von Hormuz ist inzwischen der zentrale Streitpunkt im Krieg zwischen den USA und dem Iran. Vor dem Krieg war die Meerenge für den Schiffsverkehr offen.