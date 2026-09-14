Mann in England gesteht jahrelangen Missbrauch von Frau

In England hat ein Mann vor Gericht zugegeben, seine Ehefrau mehr als 20 Jahre lang betäubt und vergewaltigt zu haben. Insgesamt bekannte sich der Mann vor einem Gericht in Manchester in 60 Anklagepunkten schuldig, darunter mehrere Fälle von Vergewaltigung und sexuellen Übergriffen sowie das vorsätzliche Verabreichen einer Substanz, wie die Nachrichtenagentur PA am Montag aus dem Gerichtssaal berichtete.