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Dutzende Soldaten und fünf russische Söldner in Mali getötet
Bei einem groß angelegten Angriff auf einen Armeestützpunkt in Mali in der vergangenen Woche sind nach Angaben aus Sicherheitskreisen Dutzende Soldaten und fünf Söldner des russischen Afrika-Korps getötet worden. "Wir trauern um den Tod von mehr als 50 unserer Angehörigen, darunter fünf Mitgliedern des Afrika-Korps", teilte ein malischer Offizier vor Ort am Montag AFP mit. Aus anderen Kreisen verlautete eine höhere Zahl an Todesopfern, zwischen 60 und 80 Soldaten.