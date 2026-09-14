Dutzende Soldaten und fünf russische Söldner in Mali getötet

Bei einem groß angelegten Angriff auf einen Armeestützpunkt in Mali in der vergangenen Woche sind nach Angaben aus Sicherheitskreisen Dutzende Soldaten und fünf Söldner des russischen Afrika-Korps getötet worden. "Wir trauern um den Tod von mehr als 50 unserer Angehörigen, darunter fünf Mitgliedern des Afrika-Korps", teilte ein malischer Offizier vor Ort am Montag AFP mit. Aus anderen Kreisen verlautete eine höhere Zahl an Todesopfern, zwischen 60 und 80 Soldaten.

© APA/AFP Soldiers from the National Front for the Liberation of Azawad (FLA) patrol the streets of Kidal, on May 8, 2026. Mali's government refuses to talk to "terrorist" armed groups, the foreign minister has said, days after jihadists and allied separatists mounted unprecdented attacks against the junta. The coordinated deadly offensive by Al-Qaeda-linked jihadists and Tuareg separatists on April 25 and 26 targeted strategic towns and killed the country's influential defence minister. (Photo by AFP)