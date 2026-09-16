Ulrich Lenz: „Die Grazer Oper hat einen Ruf zu verlieren“
Der Vertrag des Grazer Opernintendanten Ulrich Lenz ist nicht verlängert worden. Zur allgemeinen Verwunderung. Im Interview äußert sich Lenz zum Auswahlverfahren, zu Sparprogrammen und dazu, wie man trotzdem den Fokus auf die Arbeit legt.
Herr Lenz, Sie haben sich um die Verlängerung Ihres Vertrags beworben. Für so ziemlich alle Beobachter war es überraschend, dass Sie nicht als Sieger des Verfahrens Anfang Juli hervorgegangen sind. Wie haben Sie diese Nichtverlängerung erlebt?
Ulrich Lenz: Ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich im Vorfeld von allen politisch Verantwortlichen ermutigt wurde, mich auf jeden Fall in diese Wiederbewerbung zu begeben, weil man sich wünsche, dass ich meine Arbeit fortsetze. Sogar von Seiten der Fachjury hat man mir dergleichen mitgeteilt.
Sie hatten einen Sommer Zeit über die Sache nachzudenken. Haben Sie mittlerweile eine Erklärung?
Nicht wirklich. Vorher wurden mir Rosen gestreut und dann heißt es plötzlich: Wir haben jetzt jemanden, der viel besser ist als du. Mit einem Konzept, das besser ist als das, was du in drei Jahren Praxis gezeigt hast. Ich habe keine Erklärung, warum sich das so umgedreht hat. War ich so schlecht in der Präsentation? Und selbst wenn, bleibt ja immer noch das, was ich in den letzten drei Jahren gemacht habe.
Für Sie als Amtsinhaber war es überraschend, dass Sie sich überhaupt einer Ausschreibung stellen mussten?
Ich weiß, dass es die Bundestheater und die Salzburger Festspiele Leitungsposten ausschreiben müssen. Hier in der Steiermark müsse man das auch, wurde mir immer wieder gesagt. In den anderen Bundesländern gab es aber Weiterbestellungen ohne Ausschreibung. Warum dort und nicht hier? Ich muss zugeben, dass ich mit manchem gerechnet habe, etwa dass man sich am Ende über den Vertrag nicht einig wird, weil er vielleicht neue Rahmenbedingungen setzt, die ich nicht akzeptieren kann. Aber dass im Bewerbungsverfahren ein Konzept meine Arbeit der vergangenen drei Jahre aussticht, ist für mich nicht nachvollziehbar.
Man muss das vielleicht erklären, dass es Usus ist, einen Amtsträger dann zu einer Bewerbung einzuladen, wenn man den Wunsch hat, dass jemand seine Arbeit weiterführt.
Ja. Wenn man einen amtsführenden Intendanten ausdrücklich einlädt, macht man das doch, weil man will, dass er bleibt. Wenn man nicht zufrieden ist, sagt man ihm das davor. Mir wurde ganz knapp vor der Bekanntgabe der Entscheidung noch die Möglichkeit gegeben, meine Bewerbung zurückzuziehen, quasi um mein Gesicht zu wahren. Aber das wäre nicht ich gewesen, ich bin kein Politiker, da macht man das vielleicht so.
Nun ist es aber so, dass Ihr Konzept zwar künstlerisch gewürdigt worden ist, dass eben auch die Einnahmensteigerung bzw. die Kostenreduktion sehr wichtig gewesen seien.
Ich bin auch auf eventuelle Sparmaßnahmen eingegangen, habe da für die Zeit nach 2028 bestimmte Dinge justiert. Ich weiß aber nicht, wie man eine Garantie für Einnahmesteigerungen geben kann in einem Theater, das einen Kulturauftrag hat und daher ein breitgefächertes Repertoire anbieten muss. Ich hätte auf jeden Fall bei der Stückauswahl im Unterhaltungsbereich, also bei Musical und Operette, populärere Titel gewählt. Aber die Grazer Oper ist das zweitgrößte und zweitbedeutendste Opernhaus in Österreich, das in meinen Augen ein breitgefächertes Repertoire von Barock bis zeitgenössischer Musik anbieten muss. Das ist der Auftrag und die Berechtigung eines subventionierten Hauses.
Zum Auswahlverfahren
Mehrere Kandidaten wurden zu Hearings eingeladen. Daraus ging Marlene Hahn als Siegerin hervor. In der Jury saßen vier Personen.
Bernhard Rinner, seit 2014 Chef der Grazer Bühnenholding. Rinner war davor Landesgeschäftsführer der steirischen ÖVP und davor Geschäftsführer der Kultur Service GmbH Steiermark.
Maria Großbauer, Aufsichtsratsvorsitzende der Bühnen Graz. Sie ist Geschäftsführerin des Stadttheaters Wiener Neustadt. Davor war sie Nationalrats-Abgeordnete für die ÖVP, davor Organisatorin des Wiener Opernballs.
Helga Rabl-Stadler, war 22 Jahre lang Präsidentin der Salzburger Festspiele, davor war sie stellvertretende ÖVP-Bundesobfrau und Präsidentin der Salzburger Wirtschaftskammer.
Elisabeth Sobotka, ist seit 2024 Intendantin der Staatsoper Unter den Linden Berlin. Davor leitete sie die Bregenzer Festspiele, davor die Grazer Oper.
Aber kurz gefragt: Ist ihr Programm zu unpopulär?
Wir hatten in der letzten Saison 148.569 zahlende Besucherinnen und Besucher im großen Haus. Damit liegen wir sogar leicht über der letzten Vor-Corona-Spielzeit. So unpopulär kann es nicht sein, was wir machen.
Im Kulturauftrag werden 135.000 zahlende Besuche im Opernhaus als Untergrenze festgelegt. Waren Sie bei Ihrem Amtsantritt überrascht, dass es überhaupt eine konkrete Zahl gibt?
In dieser Form gibt es das meines Wissens nirgends sonst. Alle meine Kollegen im deutschsprachigen Raum haben Auslastungszahlen, also Prozentzahlen, die vielleicht nicht unterschritten werden sollten, aber keiner hat eine fixe Zahl, noch dazu konkret beschränkt auf das große Haus. Also alles, was wir drum herum anbieten, wird gar nicht mitgezählt.
Sind Sie unwillig, den Sparkurs der Bühnen mitzutragen?
Nein, aber ich finde es bedenklich, dass man in einer Wiederbewerbung letztlich den Fokus darauf legt, wie man mit Einsparungen umzugehen gedenkt. Natürlich müssen wir sparen, aber es kann doch nicht die Zukunft der Oper sein, den besten Einsparer zu finden. Es müsste nach der überzeugendsten künstlerischen Vision gefragt werden, und danach fragt man sich dann, ob und wie man das mit den vorhandenen Mitteln umsetzen kann.
Aber man hört, dass Sie mit den Notwendigkeiten des Sparens nicht mitziehen wollen.
Das ist schlicht nicht wahr. Die letzten Monate beweisen das Gegenteil: Wir haben nicht nur alle Auflagen erfüllt, sondern durchaus konstruktiv eigene Lösungen vorgeschlagen. Es gibt harte Sparprogramme, die noch härter sind, weil sie so kurzfristig gefordert werden. Aber unsere Planungen haben das berücksichtigt, unter anderem durch eine größere Anzahl an Koproduktionen, Wiederaufnahmen, vorläufige Nichtbesetzung vakanter Stellen. Dass ich andererseits nicht vor Freude an die Decke springe, wenn wir noch eine zusätzliche Million einsparen sollen in einer fest durchgeplanten Spielzeit, das ist doch hoffentlich auch verständlich. Es ist doch meine Aufgabe als Intendant, Maßnahmen, die an die Substanz gehen, zumindest in Frage zu stellen. Davon hat letztlich niemand etwas. Ich bin für das Finanzielle und das Künstlerische zuständig. Dieses Haus hat eine Tradition und einen Ruf zu verlieren, die muss man beide verteidigen.
Haben Sie Befürchtungen, dass Ihr eigener Ruf unter der Sache leidet?
Gute Frage. Ich hoffe nicht, weil ich hoffe, dass das, was ich in den vergangenen drei Jahren hier auf die Beine gestellt habe und hoffentlich in den kommenden zwei Jahren noch auf die Beine stellen kann, stärker ist.
Wie schaffen Sie es, den Kopf freizubekommen für die viele Arbeit, die Sie hier noch haben?
Wir hatten gleich zu Beginn ein erstes Konzeptionsgespräch, Regisseur Lorenzo Fioroni hat sein spektakuläres Konzept für „La Damnation de Faust“ vorgestellt, und da dachte ich spontan: „Das wird geil! Dafür bin ich hier, genau deshalb mache ich das alles!“ Ich will am Ende des Tages einfach nur großartige Kunst machen. Ich will mich nicht mit irgendwelchen Nebenkämpfen abgeben. Ich will große Kunst auf die Bühne bringen, Kunst ermöglichen, und hoffe, dass man mir umgekehrt die Möglichkeiten dazu lässt. Darauf liegt mein ganzer Fokus.
Sie haben sich im Frühsommer auch für die Leitung eines großen Opernhauses in Deutschland beworben. Warum?
Weil man mich explizit dazu aufgefordert hat. Und weil mich dieses für mich seltsame Wiederbewerbungsverfahren in Graz trotz aller Bekundungen im Vorfeld insofern irritiert hat, dass ich mir nicht sicher sein konnte, ob das wirklich eine so „g’mahte Wiesn“ ist, wie man mir suggeriert hat. Nicht ganz zu Unrecht, wie sich dann herausstellte! Beide Findungskommissionen wussten aber um die jeweils andere Bewerbung. Und natürlich sprachen für mich sehr viele Argumente dafür, das in Graz Begonnene auch fortzusetzen. Aber einen Plan B zu haben, finde ich nicht verwerflich.
Worauf freuen Sie sich in dieser Spielzeit am meisten?
Ich kann da tatsächlich kein Stück rauspicken. Es ist wirklich so, dass ich jedem einzelnen Stück der gerade begonnenen Spielzeit mit gleicher Freude entgegenfiebere. Es ist ja eben genau diese „Reise durch die Spielzeit“, die ich so spannend finde. Und unser Publikum, denke ich, ebenso: Von der wilden „Damnation de Faust“ über den Ballettklassiker „Romeo und Julia“ und den Opernklassiker „La Bohème“ zur Welturaufführung des Fußball-Operetten-Musicals „Perfect Match“ und zur österreichischen Erstaufführung von Olga Neuwirths „Monster’s Paradise“ usw. Jedes Stück ist Herausforderung und Lustgewinn zugleich. Fragen Sie mich lieber am Ende der Spielzeit, was mir den größten Kick gegeben hat.
Und was war Ihr größter Kick in der abgelaufenen Saison?
Zum einen „Der Rosenkavalier“, da ist wirklich vieles aufgegangen, was man mit dem Stück heute erzählen kann. Und ganz besonders herausragend war sicher die „Wozzeck“-Produktion.