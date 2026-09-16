Ulrich Lenz: „Die Grazer Oper hat einen Ruf zu verlieren“

Herr Lenz, Sie haben sich um die Verlängerung Ihres Vertrags beworben. Für so ziemlich alle Beobachter war es überraschend, dass Sie nicht als Sieger des Verfahrens Anfang Juli hervorgegangen sind. Wie haben Sie diese Nichtverlängerung erlebt? Ulrich Lenz: Ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich im Vorfeld von allen politisch Verantwortlichen ermutigt wurde, mich auf jeden Fall in diese Wiederbewerbung zu begeben, weil man sich wünsche, dass ich meine Arbeit fortsetze. Sogar von Seiten der Fachjury hat man mir dergleichen mitgeteilt.

Sie hatten einen Sommer Zeit über die Sache nachzudenken. Haben Sie mittlerweile eine Erklärung? Nicht wirklich. Vorher wurden mir Rosen gestreut und dann heißt es plötzlich: Wir haben jetzt jemanden, der viel besser ist als du. Mit einem Konzept, das besser ist als das, was du in drei Jahren Praxis gezeigt hast. Ich habe keine Erklärung, warum sich das so umgedreht hat. War ich so schlecht in der Präsentation? Und selbst wenn, bleibt ja immer noch das, was ich in den letzten drei Jahren gemacht habe.

Für Sie als Amtsinhaber war es überraschend, dass Sie sich überhaupt einer Ausschreibung stellen mussten? Ich weiß, dass es die Bundestheater und die Salzburger Festspiele Leitungsposten ausschreiben müssen. Hier in der Steiermark müsse man das auch, wurde mir immer wieder gesagt. In den anderen Bundesländern gab es aber Weiterbestellungen ohne Ausschreibung. Warum dort und nicht hier? Ich muss zugeben, dass ich mit manchem gerechnet habe, etwa dass man sich am Ende über den Vertrag nicht einig wird, weil er vielleicht neue Rahmenbedingungen setzt, die ich nicht akzeptieren kann. Aber dass im Bewerbungsverfahren ein Konzept meine Arbeit der vergangenen drei Jahre aussticht, ist für mich nicht nachvollziehbar.

Man muss das vielleicht erklären, dass es Usus ist, einen Amtsträger dann zu einer Bewerbung einzuladen, wenn man den Wunsch hat, dass jemand seine Arbeit weiterführt. Ja. Wenn man einen amtsführenden Intendanten ausdrücklich einlädt, macht man das doch, weil man will, dass er bleibt. Wenn man nicht zufrieden ist, sagt man ihm das davor. Mir wurde ganz knapp vor der Bekanntgabe der Entscheidung noch die Möglichkeit gegeben, meine Bewerbung zurückzuziehen, quasi um mein Gesicht zu wahren. Aber das wäre nicht ich gewesen, ich bin kein Politiker, da macht man das vielleicht so.