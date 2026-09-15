Die tägliche Morgenpost aus der Redaktion. Heute: Wie der Kult-Eishockeyclub VSV um den Fortbestand ringt.

Außerhalb Kärntens findet derzeit noch (zu) wenig Beachtung, welches sportliche und irgendwie auch gesellschaftliche Drama sich hierzulande gerade abspielt. Während sich Profifußball im südlichsten Bundesland traditionell schwertut mit Zuspruch und Enthusiasmus der Zuschauer, ist Eishockey ein Teil der Kärntner DNA wie sonst nur die Kasnudl oder die sommerliche Seensucht. Die Glaubensfrage nach rot-weiß oder blau-weiß entzweit seit Jahrzehnten ganze Familien, Freundeskreise oder Schulklassen: Da der Krösus und Rekordmeister KAC (32 Titel), der sich seit Jahren, auch dank Milliardär:innen-Zuspruch wenig Sorgen um solide Budgets machen muss; dort der ewige Underdog VSV, der auch dank formidabler Nachwuchsarbeit immer wieder Achtungserfolge (6 Meistertitel) erzielen konnte.

Die Derbys zwischen Klagenfurter Rotjacken und Villacher Adlern haben nicht nur die sprichwörtlichen eigenen Gesetze, sondern garantieren auch dann volle Hallen, wenn es sportlich für die Klubs gerade einmal nicht so laufen sollte. Doch nun, wenige Tage vor Saisonbeginn der höchsten Spielklasse im österreichischen Eishockey, steht auch dieser ewig junge Klassiker auf der Kippe. Martin Winkler, Geschäftsführer der für den Profibetrieb zuständigen EC VSV GmbH ist vergangene Woche zurückgetreten – jetzt gibt es niemanden, der Rechnungen begleicht oder Bestellungen unterschreibt. Und mehr und mehr offenbart sich der finanzielle blau-weiße Scherbenhaufen, der sich in den vergangenen Jahren angehäuft hat. Gemunkelt wurde schon seit längerem viel darüber, das negative Eigenkapital in Höhe von fast 1,2 Millionen Euro, das die Bilanz zum 31. Mai 2025 zeigt, erzählt aber nur einen Teil der Geschichte. Kolportiert werden jetzt Verbindlichkeiten in Millionenhöhe bei Finanzamt und Österreichischer Gesundheitskasse (ÖGK) sowie offene Rückzahlungsverpflichtungen für Förderungen. Auch von einer möglichen Insolvenzverschleppung ist schon die Rede. 20 Jahre nach dem letzten, frenetisch bejubelten Meistertitel, den der VSV unter Kult-Coach Greg Holst feiern konnte, steht er am Abgrund. Es ist der Höhepunkt einer Entwicklung, die man wohl als Multiorganversagen bezeichnen muss. Mehrere mit starkem Ego ausgestattete Personen versuchten in den letzten Jahren dem VSV zu altem Glanz zu verhelfen – allzu oft blieb es bei Ankündigungen, Kampf um Macht und Einfluss, Befindlichkeiten im Vorstand und Gegeneinander in den Gremien. Mehrmals wurde ein Neustart ausgerufen, etwa vor Jahren mit dem Slogan #wirgreifenan.

Jetzt greifen sich viele Fans angesichts der aktuellen Entwicklungen nur noch auf den Kopf. Dort kündigten sich auf anderer Ebene schon vor einigen Monaten Auflösungserscheinungen an. So gab der Fanclub „Blau-Weiß Villach e.V.“ mit den Worten „Schluss, aus, vorbei!“ im April seine Auflösung bekannt. Beinahe zeitgleich gab der Fanclub „Blue Devils Villach“ bekannt, vorübergehend auszusetzen. Ob man 2027 zurückkomme, „steht noch in den Sternen“, hieß es damals. Drei Fanclubs sind aktuell aber noch übrig: Absolut Villach, Villacher Adler und Blue Eagles.

Auch das Verhältnis zur Stadt Villach als wichtiger Partner und neben Bund und Land Hauptfinanzier einer derzeit im Bau befindlichen zweiten Eishalle gilt seit Jahren als unterkühlt und angespannt. Findet sich bis Donnerstag kein neuer Geschäftsführer, der auch dafür sorgt, dass es finanzielle Mittel für den laufenden Betrieb gibt, wird die Saison wohl ohne VSV stattfinden. Als Erstes müsste er freilich prüfen, ob nicht eine unverzügliche Insolvenzmeldung nötig ist. Die Vertreter der Eishockey-Liga geben sich jedoch erstaunlich gelassen und betonen, dass der Verein und nicht die GmbH Mitglied sei. „Der VSV muss dafür Sorge tragen, dass seine Mannschaft zum ersten Spiel antritt“, heißt es lapidar. Für das rechtliche Innenverhältnis sei man nicht zuständig. Die Stadt Villach betont, dass der Nachwuchsbetrieb von den finanziellen Turbulenzen nicht betroffen sei und „auch weiterhin aufrecht erhalten bleibt“. Viele weitere Fragen sind offen – einige der brennendsten beantwortet unser Kärntner Sportchef Albin Tilli hier.

Ein Ruhmesblatt für die Gebarung von Vereinen, die im österreichischen Profisport tätig sind, ist die Causa nicht – aber auch längst kein Einzelfall. Wer etwa auf den Fußball schaut, findet mehrere Beispiele (FC Tirol, GAK, Austria Salzburg etc.) von Traditionsvereinen, die zwischendurch zum finanziellen Scherbenhaufen wurden. Um den VSV retten zu können, ist Tempo gefragt und für einen glaubwürdigen Neustart volle Transparenz notwendig. Im Villacher Rathaus kommt es am heutigen Dienstag zu einem Krisengespräch, an dem neben Vertretern der öffentlichen Hand und der Liga auch Hotelier und Liga-Vizepräsident Erich Falkensteiner dabei sein soll. Spekuliert wird zudem über ein Engagement von Bau-Tycoon Hans Peter Haselsteiner, wobei hier wohl eher der Wunsch Vater des Gedankens ist.