Seggauer Matinee: Laublütige Pirsch

Vier Musiker begaben sich bei der ersten der Seggauer Schlossmatineen auf eine Klangpirsch, die dann halt zu keiner wurde. Schade.

Die erste der diesjährigen Matineen mutierte zu einer mit rollendem „r“. Wie konnte das sein? Vorweg eine ausgebildete Sängerin, die unverständlich, doch dafür lautstark artikulierte, ein technisch versierter Pianist, der vorgegebene ähnliche Motive hin und her schunkelte, bis sie keiner mehr verstand, auch Matthias Schorn, vorzüglicher Wiener Klarinettist, näherte sich dem Klangrisotto an.

Dass es auch anders ginge, bewies er mit Maximilian Kromer bei einem Schubertlied – für heiklere Ohren das einzige Musikstück hiebei. Doch als dann Agnes Heginger mit einstieg, stimmlich nämlich, war‘s alsbald um die Würde Schuberts getan. Georg Breinschmid, Klang-, Lärm- und Tonsetzer, vulgo „Komponist“, zeichnete verantwortlich. Zu ihm als passablen Kontrabassisten fügte sich Marc Osterers meisterlich-munteres Trompetenspiel.

Sonderlob verdient Organisator, Intendant und Gründer der Matineen Rafael Catalá: Zum 11. Mal sind es je fünf Konzerte im historischen Weinkeller wie im Fürstenzimmer – in der Regel hochwertige Veranstaltungen, die sich auch weiterhin so regen Besuchs erfreuen mögen. Der nächste Termin: „Deuce“ (Manu Delago und Max ZT) am 8. November.