„Können Sie wechseln?“: Trickdiebe in Kärnten unterwegs

Zwei Fälle, dieselbe Masche: In Völkermarkt und Wolfsberg wurden Montagvormittag fast zeitgleich Pensionisten Opfer von Trickdieben.

Zwei Pensionisten sind am Montagvormittag in Kärnten mit derselben Masche bestohlen worden. Sowohl in Völkermarkt als auch in Wolfsberg baten Unbekannte ihre Opfer, eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln. Als die Männer ihre Brieftaschen öffneten, griffen die Täter unbemerkt nach dem Bargeld.

Im Stadtgebiet von Völkermarkt wurde ein 71-Jähriger von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser bat ihn, eine Zwei-Euro-Münze in zwei Ein-Euro-Münzen zu wechseln. Als der Kärntner seine Brieftasche hervorholte und im Münzfach nach Kleingeld suchte, stahl der Unbekannte unbemerkt Papiergeld daraus. Der Täter soll etwa 40 Jahre alt und zwischen 170 und 175 Zentimeter groß sein. Er hat kurze schwarze Haare und wurde als gepflegt beschrieben. Laut Polizei handelt es sich vermutlich um keinen Österreicher. Bekleidet war der Mann mit einer dunkelblauen Steppweste, einer hellblauen Jeans mit Löchern und einer dunklen Schildkappe. Dazu trug er hellblaue sportliche Schnürschuhe.

Zeugin bemerkte Diebstahl

Fast zeitgleich kam es in Wolfsberg zu einem ähnlichen Vorfall. Dort bat ein Unbekannter einen 82-Jährigen, ihm eine Zwei-Euro-Münze für einen Parkautomaten zu wechseln. Nachdem der Mann seine Brieftasche geöffnet hatte, stahl der Täter ebenfalls Bargeld. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und forderte den Dieb auf, stehen zu bleiben. Der Täter konnte jedoch flüchten. Er soll zwischen 175 und 180 Zentimeter groß sein, kurze schwarze Haare haben und mit einer braunen Jacke bekleidet gewesen sein.