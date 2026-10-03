Jürgen Seifried aus Klagenfurt stellt sich als einziger Kärntner beim diesjährigen Ironman auf Hawaii in der Amateurklasse den sportlichen Herausforderungen.

3,86 Kilometer schwimmend durch den Pazifischen Ozean, 180,2 Kilometer mit dem Rad durch die heiße Vulkanlandschaft und im Anschluss noch ein kompletter Marathon über glühenden Asphalt bis ins Ziel in Kailua-Kona – Jahr für Jahr zieht es Profis wie Amateure ins Urlaubsparadies auf Hawaii, um sich den ultimativen Ironman-Qualen hinzugeben. In diesem Jahr, am 10. Oktober, steht Jürgen Seifried als einziger Kärntner Amateur bei der Ironman-Weltmeisterschaft am Start.

Begonnen hat die Leidenschaft des gebürtigen Lavanttalers bereits im Kindesalter im Wolfsberger Stadionbad und als Mitglied des ortsansässigen Schwimmvereins (WSV). Für das Laufen wie auch für das Radfahren konnte sich der Sportler erst vor einigen Jahren begeistern. „Heute bin ich aber ein besserer Läufer als Schwimmer“, merkt er scherzhaft an. Seinen ersten Marathon nahm der studierte Sportwissenschaftler kurz vor seinem 40. Geburtstag in Wien in Angriff. Sein Ziel, diesen unter vier Stunden zu schaffen, gelang ihm auch. Nach drei Stunden, 58 Minuten und 16 Sekunden lief Seifried über die Ziellinie.

Von der Atmosphäre fasziniert

Die Begeisterung für den Triathlon kam im Zuschauerraum des Ironmans in der Wörtherseebucht. „Die Stimmung war einfach überwältigend“, erinnert sich der heute 52-Jährige. „Das wollte ich auch einmal probieren und miterleben.“ Gesagt, getan. Rene Vallant, seit acht Jahren Seifrieds Trainer, stellte ihm alles zur Verfügung – Rennrad, Neoprenanzug und einen Trainingsplan. Wenige Monate später lief der Vater einer Tochter die Halbdistanz in St. Pölten, zwei Monate später den Ironman in Klagenfurt in elf Stunden und 18 Minuten, weit unter seiner Richtzeit von zwölf Stunden. „Die magischen Worte ‚You are an Ironman‘ zu hören, bereitet mir heute noch Gänsehaut.“

Bereits 2024 war der Wahl-Klagenfurter für die Weltmeisterschaft auf Hawaii qualifiziert. „Damals habe ich den Slot aber nicht angenommen“, erzählt der Unternehmer. Er hatte nämlich in diesem Jahr bereits den Ironman 70.3 im neuseeländischen Taupo in den Beinen. Und immerhin: Während des Rennens verlieren die Athleten rund vier Prozent ihres Körpergewichts und verbrauchen bis zu 12.000 Kalorien.

Heuer schaffte Seifried erneut die Qualifikation, diesmal in Texas. Und das obwohl er sich verlaufen hat. „Ich hatte ein Blackout, bin bereits bei der zweiten Runde Richtung Ziel“, erinnert sich der Triathlet. Es wäre sonst der dritte Platz in seiner Kategorie geworden, so fuhr Seifried mit Rang sieben nach Hause zurück.

© Privat/KK Seifried mit Rene Vallant, sportlicher Leiter des „Pewag Racing Teams“ beim Ironman Texas, bei dem sich der Klagenfurter für die WM erneut qualifizierte

Bis zu 25 Stunden Training pro Woche

Für seinen absoluten Höhepunkt seiner bisherigen Karriere wird täglich trainiert – 20 bis 25 Stunden pro Woche, abwechselnd Schwimmen, Laufen, Radfahren, nebenbei geht es noch in Fitnesscenter. Eine gesunde Ernährung, wie auch ein selbst auferlegtes Alkoholverbot verstehen sich von selbst. Regelmäßig unterzieht sich der Sportler einem Bluttest.

Schon am 24. September ging die Reise los – mit dem Rad und rund 30 Kilo Gepäck, das meiste davon Nahrungsergänzungsmittel. „Ich möchte mich rechtzeitig akklimatisieren“, begründet Seifried seine frühe Anreise. Den größten Respekt habe er vor dem Wetter. Die extreme Hitze im Sommer sei ihm dafür besonders entgegen gekommen: „Da bin ich schon einmal bei 40 Grad laufen gegangen.“

Bleiben nach diesem Event überhaupt noch Ziele übrig? „Ja, ich möchte den Marathon in Köln unter drei Stunden laufen.“