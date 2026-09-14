Grazer Oper eröffnete mit einem Abschied

Gustav Mahlers „Lied von der Erde“ brachte dem Opernhaus einen großsymphonischen Auftakt.

Sie hat unter anderem an der Grazer Kunstuniversität studiert, war Kapellmeisterin am Stadttheater Klagenfurt und erste Gastdirigentin des Linzer Brucknerorchesters. 2027 übernimmt sie den Chefposten beim Royal Scottish National Orchestra in Glasgow. Auf ihrem geradlinigen Karriereweg machte die 37-jährige Litauerin Giedrė Šlekytė nun Halt bei den Grazer Philharmonikern – zum Glück der Besucherinnen und Besucher des Eröffnungskonzerts der Grazer Oper.

Dass die Bühnen Graz erst im Frühsommer ein zusätzliches Sparpaket von 1,8 Millionen Euro aufoktroyiert bekamen, ist allmählich unübersehbar. Bei Konzerten muss die Oper nunmehr etwa auf Programmhefte verzichten. Diese Irritation trübte das Vergnügen nicht: Franz Schuberts Symphonie Nr. 5 erklang in einer sublimen Interpretation, den Kopfsatz verwandelte Šlekytė in ein feines Klanggespinst und auch der weitere Verlauf zeigte einen beeindruckenden Ansatz. Hier geht es nicht um Kontraste und Schärfen, hier ist ein halbstündiger lyrischer Gesang zu vernehmen. Das Andante con moto scheint von Mozarts „Zauberflöten“-Welt inspiriert, die Ländler-Anklänge sind nciht rustikal, sondern betont gefühlvoll. Manchmal wünschte man sich eine resoluteren Zugang, aber man kommt damit wohl eigenen Hörgewohnheiten näher, als Franz Schubert.

„Abschied“ nach der Manier von Gustav Mahler

Obwohl mit Gustav Mahlers „Lied von der Erde“ komplett anders gemachte Musik folgte, gelang es Šlekytė, Parallelen aufzuzeigen: So poetisch und duftig, so deutlich von asiatischer Musik inspiriert, hört man etwa das Lied „Von der Jugend“ so gut wie nie. Auch hier achtete die Dirigentin auf Feinheiten, begräbt das Liedhafte nicht unter dem instrumentalen Bombast. Wobei die Bläser und die Harfen der Grazer Philharmoniker inmitten des ohnehin beachtlichen Niveaus noch einmal besonders aufhorchen ließen. Als Einspringer übernahm der heldische Charaktertenor Norbert Ernst: Der Haudegen von der Wiener Staatsoper (bis dato 354 Vorstellungen) zeigte nicht nur viel Material, sondern Wandlungsfähigkeit. Die Altpartie übernahm die frühere Grazerin und nunmehrige Bonnerin Dshamilja Kaiser, die im „Abschied“ (fast) bis in die tiefsten Alttiefen mit liedhaftem, natürlichem Vortrag überzeugte, ja faszinierte.