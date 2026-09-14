Friesacher Florianis bekommen millionenschweres Rüsthaus

Am Montag lud die Gemeinde Friesach zum Spatenstich für das neue Rüsthaus und den neuen Bauhof. Für das Projekt nimmt man viel Geld in die Hand.

Zufriedene Gesichter gab es am Montag in Friesach. Dort fand am Bauhofgelände der Spatenstich für das neue Rüsthaus der Feuerwehr sowie für den neuen Wirtschaftshof statt. Zahlreiche Gäste waren der Einladung der Stadtgemeinde gefolgt, um den Beginn dieses Projektes zu feiern. Es ist ein Vorhaben, das Bürgermeister Josef Kronlechner (SPÖ) seit vielen Jahren begleitet. „Ich bin seit über 30 Jahren auf verschiedensten Positionen im Stadtamt tätig und dieses Gebäude verfolgt mich seit Jahrzehnten“, betont er mit Blick auf den derzeitigen Bauhof, der den heutigen Standards schon länger nicht mehr entspricht.

Der Gebäudekomplex, in dem künftig Feuerwehr und Gemeindemitarbeitende untergebracht sein werden, wurde entworfen von Architekt Hannes Schienegger von „spado architects“ in Klagenfurt. Etwa 4,2 Millionen Euro kostet das Bauprojekt. 1,4 Millionen bringt die Stadtgemeinde selbst auf, der Rest wird vom Land gefördert. „Begonnen haben wir mit Kalkulationen von rund drei Millionen Euro“, blickt Kronlechner zurück. „Wir wollten aber etwas schaffen, das für die nächsten 30, 40, 50 Jahre funktioniert. Daher wurde es schlussendlich teurer.“ Für die Summe, die man selbst bezahlen muss, greife man auf Rücklagen zurück. Der Neubau wird von der Firma Porr ausgeführt, Projektleiter ist der Friesacher Maximilian Geier. In etwa anderthalb Jahren soll der Komplex fertiggestellt sein.

© KLZ / Andreas Hoi Glückliche Gesicher gab es beim Spatenstich

„Friesach wird im ganzen Bezirk gebraucht“

Auch Bezirksfeuerwehrkommandant und Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Friedrich Monai war in der Burgenstadt vor Ort. „Friesach ist eine Stützpunktfeuerwehr, die im ganzen Bezirk gebraucht wird. Ich danke der Gemeinde für den Weitblick, dieses Projekt anzugehen. Es war höchste Zeit, dass man etwas tut“, erklärt Monai. Das derzeitige Rüsthaus, es befindet sich direkt neben dem Friesacher Rathaus, sei ebenfalls nicht mehr zeitgemäß.

Gemeindechef Kronlechner war es wichtig, diesen Neubau noch auf Schiene zu bringen, bevor er sich in den Ruhestand verabschiedet. Er räumt noch im September seinen Chefsessel, seine Nachfolgerin wird Noch-Vizebürgermeisterin Ursula Heitzer (SPÖ). Damit ist sie bald die erste Bürgermeisterin der ältesten Stadt Kärntens.