Kallas: Moskaus Angriffe auf Bahn sollen uns "Angst machen"

Bei den jüngsten russischen Angriffen auf Bahnstrecken in der Ukraine handelt es sich nach Einschätzung der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas um eine Abschreckungstaktik Moskaus. "Ich denke, es soll ganz offensichtlich westlichen Ländern Angst davor machen, die Ukraine zu unterstützen", sagte Kallas vor einem Treffen zur Sicherheit in der Arktis im finnischen Rovaniemi am Montag. Für NATO-Generalsekretär Mark Rutte zeigen die Attacken die "Verzweiflung" des Kremls.

© APA/AFP EU foreign policy chief Kaja Kallas (C) and Finnish Prime Minister Petteri Orpo (R) chat as they arrive with other European leaders for the first working session of the European Arctic Summit at the Arktikum science centre in Rovaniemi, Finland, on September 14, 2026. EU leaders meet in Finland's northern city of Rovaniemi to discuss how to strengthen the bloc's presence in the Arctic amid an international showdown over the strategic region. US President Donald Trump's repeated threats to bring Greenland -- an autonomous Danish territory -- under US control, has triggered a diplomatic crisis among allies. (Photo by Jouni Porsanger / Lehtikuva / AFP) / Finland OUT