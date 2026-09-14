Kallas: Moskaus Angriffe auf Bahn sollen uns "Angst machen"
Bei den jüngsten russischen Angriffen auf Bahnstrecken in der Ukraine handelt es sich nach Einschätzung der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas um eine Abschreckungstaktik Moskaus. "Ich denke, es soll ganz offensichtlich westlichen Ländern Angst davor machen, die Ukraine zu unterstützen", sagte Kallas vor einem Treffen zur Sicherheit in der Arktis im finnischen Rovaniemi am Montag. Für NATO-Generalsekretär Mark Rutte zeigen die Attacken die "Verzweiflung" des Kremls.