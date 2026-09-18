Junger Kärntner kürt sich zum besten Pflüger Österreichs

Gabriel Pobaschnig von der Landjugend Wieting gewann den heurigen Bundesentscheid Pflügen in der Kategorie „Drehpflug Standard“.

Kürzlich ging der heurige Bundesentscheid im Pflügen im niederösterreichischen St. Valentin über die Bühne. Neun Pflüger von Kärntner Landjugendgruppen nahmen daran teil und holten sich sehr gute Platzierungen. Allen voran steht Gabriel Pobaschnig (21) von der Landjugend Wieting, der in der Kategorie „Drehpflug Standard“ Bundessieger wurde.

Pobaschnig ist gelernter Landmaschinenmechaniker und absolviert gerade seinen Zivildienst bei der Caritas in Klagenfurt. Seine Eltern Sabine und Josef Pobaschnig führen einen Milchviehbetrieb in Kappel am Krappfeld, auf dem er nach Kräften mithilft. So kam Pobaschnig auch zum Pflügen: „Ich habe mir den Bewerb einmal angeschaut und mir gedacht, dass es lustig wäre, hier mitzumachen. Dann habe ich daheim am Acker angefangen und bin immer besser geworden“, erzählt er.

1 / 3 Gabriel Pobaschnig © Barbara Stipper

Bereits im Vorjahr nahm er am Bundesentscheid Pflügen teil: „Da bin ich eingesprungen, weil ein Kollege keine Zeit hatte.“ Mit dieser Erfahrung im Rücken, Tipps von Kollegen und viel Training gelang ihm heuer der Sprung auf Platz eins. „Die Furchen müssen gerade und gleichmäßig sein und es darf zum Schluss kein ungepflügtes Land stehenbleiben“, verrät Pobaschnig jene Kriterien, auf die die Jury beim Bewerb besonderes Augenmerk legt.

1 / 3 Bei der Siegerehrung © Barbara Stipper

Auch Bruder war dabei

Angetreten ist Pobaschnig mit seinem eigenen Traktor und Pflug, der mit jenen der weiteren Kärntner Teilnehmer von der Firma Kollitsch nach Niederösterreich transportiert wurde. Am Traktor „herumschrauben“ zählt neben dem Wandern und Radfahren zum liebsten Hobby des jungen Krappfelders, der den elterlichen Betrieb einmal übernehmen möchte. Übrigens: Auch sein Bruder Manuel nahm am Bundesentscheid Pflügen teil und landete auf Platz elf in der Kategorie „Drehpflug Spezial“ (alle weiteren Platzierungen der Kärntner Teilnehmer siehe Info-Box).