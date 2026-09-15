Starkes Ergebnis für Osttirols Tischler-Nachwuchs

Zehn Kandidatinnen und Kandidaten stellten sich im September der Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Tischler. Alle haben bestanden, vier davon mit Auszeichnung.

Erfolgreicher Abschluss für den Osttiroler Tischlernachwuchs: Am 7., 8. und 11. September stellten sich zehn Kandidatinnen und Kandidaten der Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Tischler. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestanden die Prüfung, vier von ihnen mit Auszeichnung. Über einen Abschluss mit Auszeichnung durften sich Jasmin Marcon von der Metrica Austria GmbH, Florian Mariner von der Tischlerei Franz Mariacher sowie Sina Lerchbaumer und Jonas Walder von der Gabriel Forcher Tischlereigesellschaft m.b.H. freuen.

Mit gutem Erfolg bestanden Carolina Walder vom Lehrbetrieb Walter Blassnig, Julian Michael Wurzer von Franz Walder Ges.m.b.H. und Vanessa Preßlaber von der Gabriel Forcher Tischlereigesellschaft m.b.H. Die Lehrabschlussprüfung bestanden außerdem Hannes Linder von Schindel und Holz Gemeinnützige GmbH, Felix Strauß von der Pro Mente Kärnten GmbH „Lehrwerkstätte Kretha“ sowie Julian Köder von der Gabriel Forcher Tischlereigesellschaft m.b.H.

Fachkräfte für die heimische Wirtschaft

Die frischgebackenen Tischler-Facharbeiterinnen und -Facharbeiter hätten bei den Prüfungen hohe fachliche Kompetenz gezeigt und könnten zuversichtlich in ihre berufliche Zukunft blicken. Die Chancen am Arbeitsmarkt seien hervorragend. Landesinnungsmeister Helmuth Hehenberger zeigte sich von den Leistungen des Osttiroler Tischlernachwuchses beeindruckt und bedankte sich bei den Verantwortlichen der Bezirksinnung, Friedrich Wieser und Martin Gollner, für deren Engagement: „Diese Leistungsbereitschaft verdient höchste Anerkennung. Gut ausgebildete und engagierte Fachkräfte sind die Basis für die Zukunft unseres Handwerks und ein wichtiger Motor für unsere gesamte Gesellschaft.“

Carolina Walder dankte im Namen der Klassengemeinschaft besonders den Lehrbetrieben, Ausbildern und Lehrern, die die Jungtischler während ihrer Ausbildung begleitet und unterstützt hätten. Auch Michaela Hysek-Unterweger, Obfrau der Wirtschaftskammer Lienz, gratulierte den erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen: „Die Entscheidung für eine Lehre war ein wichtiger Schritt in die Zukunft.“ Die Lehrabschlussprüfungsstücke sind noch bis Donnerstag, den 17. September, jeweils von 8 bis 20 Uhr in der Wirtschaftskamme in der Amlacher Straße 10 zu sehen. Die Ausstellung läuft unter dem Titel „Kreativmöbel – Erlebe den Tischler 2025“.