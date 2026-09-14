Finnland will unter französischen Atomschirm

Finnland tritt der von Frankreich angeführten Initiative zur nuklearen Abschreckung ("Forward Nuclear Deterrence Initiative") bei, wie das Präsidialamt in Paris mitteilte. Frankreich hatte seinen europäischen Verbündeten im März eine engere Kooperation angeboten, um die Glaubwürdigkeit des eigenen Atomwaffenarsenals zu stärken. Das Vorhaben sieht gemeinsame Übungen und die Option einer kurzfristigen Verlegung atomwaffenfähiger Systeme auf das Gebiet von Verbündeten vor.

© APA/AFP/Ludovic MARIN Stubb und Macron wollen enger kooperieren