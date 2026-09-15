Bianca Zupan übernimmt Obst- und Gemüse-Geschäft in Köflach

Sie übernimmt von Erich Jauk, der nach vielen erfolgreichen Jahren in Pension geht. Für die Kunden soll sich nicht viel ändern, verspricht die erfahrene Unternehmerin.

Wenn ein Nahversorger am Land in Pension geht, ist die Sorge oft groß: Wer führt das Geschäft weiter? Umso erfreulicher ist es, wenn sich rechtzeitig eine Nachfolge findet und ein vertrauter Treffpunkt im Ort erhalten bleibt. So wie in Köflach – dort hat vor kurzem Bianca Zupan das Obst- und Gemüse-Geschäft von Erich Jauk übernommen, der sich in die Pension verabschiedet hat. Die Übernahme wurde vergangene Woche gefeiert, auch der Name weist bereits auf die Veränderung hin: Aus „Jauk Blumen, Obst & Gemüse“ wird „Obst & Gemüse Zupan“.

1 / 14 Die Eröffnung wurde bereits gefeiert © Robert Cescutti

Ansonsten müssten sich Kundinnen und Kunden aber nicht auf große Veränderungen vorbereiten, sagt Zupan. Der Standort bleibt gleich, ebenso die Öffnungszeiten. „Das Geschäft gibt es seit 75 Jahren. Wieso soll man etwas ändern, das gut funktioniert?“, so die neue Geschäftsführerin. Sie wird jedenfalls weiterhin auf regionale und saisonale Ware setzen, die sie mehrmals pro Woche frisch vom Bauern und vom Großmarkt holt. „Wir haben auch gekochte rote Rüben vom Bauern, im Herbst und Winter kommen saisonale Spezialitäten wie Maroni, Trockenobst aus der Region oder mit Schokolade überzogenes getrocknetes Obst dazu“, sagt Zupan.

Lange Erfahrung im Handel

Die 48-Jährige selbst kennt das Geschäft bestens. Seit mehr als 25 Jahren ist die Kainacherin im Einzelhandel tätig, führte später den Unimarkt in Lieboch und fing nach der Schließung der Filiale bei Jauk an. „Vor rund einem Jahr haben wir zum ersten Mal über eine mögliche Übernahme gesprochen. Ich freue mich, dass es jetzt losgeht“, so Zupan.

Zur offiziellen Eröffnung vor wenigen Tagen konnte Zupan nicht nur Freunde, Bekannte und Kunden, sondern auch die Bürgermeister Helmut Linhart (Köflach) und Johannes Schmid (Rosental) sowie Peter Sükar, Lukas Kalcher und Eveline Rudres von der WKO Voitsberg begrüßen, die ihr herzlich gratulierten.