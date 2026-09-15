Wechsel in der Landesinnung der Maler und Tapezierer

Hannes Koudelka aus St. Barbara im Mürztal übergab seine Funktion als Landesinnungsmeister der Maler und Tapezierer unlängst an Franz Konrad aus Weitersfeld.

Malermeister Hannes Koudelka aus St. Barbara-Mitterdorf ist seit Juli dieses Jahres Bundesinnungsmeister der Maler und Tapezierer. Aus diesem Grund hat er nun im September den Vorsitz in der Landesinnung abgegeben. Nachfolger ist sein bisheriger Stellvertreter Franz Konrad aus Weitersfeld in der Südsteiermark.

Inhaltlich will Konrad den Fokus auf bessere Rahmenbedingungen, Fachkräftesicherung und eine starke Interessenvertretung legen. „Unsere Betriebe brauchen rasch spürbare Entlastung, damit wieder mehr Spielraum für Investitionen und Wachstum entsteht“, betont er. Koudelka wird der Landesinnung übrigens weiterhin als Ausschussmitglied erhalten bleiben.

Wirtschaftsbund-Direktor Jochen Pack dankt diesem für seinen langjährigen Einsatz und gratuliert Konrad zur neuen Aufgabe: „Hannes Koudelka hat sich über viele Jahre mit großer Überzeugung für die Anliegen der Betriebe eingesetzt. Franz Konrad wünsche ich für seine neue Funktion viel Erfolg und Kraft. Er kennt die Herausforderungen aus der Praxis und wird die Anliegen der Branche mit Nachdruck vertreten.“



