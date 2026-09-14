Schulstart am neuen Campus VK: „Ich bin einfach begeistert“

Der erste Schultag am neuen gemeinsamen Campus von Alpen-Adria-Gymnasium und Praxis-HAK in Völkermarkt war für viele Schüler ein besonderer Moment.

Um 6 Uhr früh war Schulcampusleiterin Elvira Steindorfer bereits im neuen Schulgebäude. Der erste Schultag am neuen Campus von Alpen-Adria-Gymnasium und Praxis-HAK war auch für sie ein besonderer Moment. „Ich habe mich einfach gefreut“, sagt sie. Nach zwei Jahren in der Containerschule ist die Freude über das neue Gebäude groß.

Für die Sicherheit ist gesorgt: Sicherheitssysteme, Sprechanlage und Notfallverschlüsse wurden überprüft. Alle Türen sind geschlossen, nur der Haupteingang ist geöffnet. „Wir haben fast die ganzen Ferien hier gearbeitet, nur zwei- oder dreimal waren wir nicht hier“, erzählt Steindorfer. Nun konnte der Schulbetrieb endlich im neuen Haus beginnen.

© Helmuth Weichselbraun Campus VK-Direktorin Elvira Steindorfer

Und die ersten Reaktionen waren durchwegs positiv. Kinder, Eltern und Professorinnen und Professoren zeigten sich begeistert: „Alle haben gesagt, dass alles sehr schön geworden ist.“ Auch die Schülerinnen und Schüler staunten über die neue Umgebung. „Überall Sitzmöglichkeiten, alles ist ganz neu. Ich habe noch nie erlebt, dass man so eine große Aula hat. Der Turnsaal, alles perfekt, wirklich wunderschön“, sagt Tiffany Starc (17) aus Rinkenberg. Für Felix Hermann (16) aus Völkermarkt ist der Unterschied zur bisherigen Schule besonders deutlich: „Es ist ein sehr starker Kontrast zur alten Schule, viel mehr Platz, auch für die Schüler.“ Auf die Zusammenarbeit mit der Praxis-HAK blickt er gespannt: „Kooperationen kann ich mir gut vorstellen, etwa Klassenfahrten oder gemeinsame Projekte.“ Die Sonderräume kennt er noch nicht: „Da freue ich mich darauf und lasse mich überraschen.“

1 / 7 Campus VK Völkermarkt Europagymnasium © Helmuth Weichselbraun

Auch Zoe Göschl (16) aus Griffen ist beeindruckt: „Ich bin einfach begeistert und sprachlos über das gelungene Gebäude. Hier wird Lernen große Freude bereiten.“ Dass man von außen beziehungsweise von den Gängen teilweise in die Klassenräume sehen kann, stört sie nicht. „Ich finde das toll. Auch die Außenanlage ist perfekt gelungen.“ Auch an der Praxis-HAK herrscht Freude über den neuen Standort. Deutschprofessorin Maria Mrcela war bereits in den Ferien im Gebäude und hat mit ihren Schülerinnen und Schülern eine Führung gemacht. „Ich bin begeistert. Wir haben uns angesehen, wo die Garderoben sind und wie alles funktioniert.“ Die neue Schule sei „geräumiger und heller“, außerdem spiele Holz eine große Rolle.

© Helmuth Weichselbraun Deutschprofessorin Maria Mrcela

Dass die Klassenräume teilweise einsehbar sind, kennt man an der HAK bereits. „Wir hatten schon solche Klassen. Die Schüler waren davon sehr begeistert.“ Sophia Magdalena Hoffmann (18), Schülerin der Maturaklasse der Praxis-HAK, war am ersten Schultag ebenfalls begeistert: „Definitiv super. Ich war sehr aufgeregt. Man fühlt sich wie zu Hause. Alles ist top, ich bin sehr überrascht.“ Besonders die Cafeteria gefällt ihr. „Alle haben etwas davon, sie bringt Leben in die Schule. Auch das Lernen mit dem PC ist einfach angenehmer.“

1 / 4 Felix Hermann © Helmuth Weichselbraun

Für Bereichsleiterin Manuela Pinter beginnt damit ein neuer Abschnitt. „Es ist sehr spannend. Wir heißen die Schüler willkommen und erklären ihnen die Regeln.“ Die bisherigen Rückmeldungen seien ausschließlich positiv. Auch über die Zusammenarbeit mit dem Gymnasium freut sie sich. Dass Gymnasium und HAK zwar räumlich getrennt sind, sich aber unter einem Dach befinden, soll neue Möglichkeiten schaffen. „Wir haben das zwar schon im Plan gesehen, aber jetzt wird es Realität“, sagt Pinter. Bereits am ersten Tag sei zu beobachten gewesen, wie Kolleginnen und Kollegen beider Schulen miteinander ins Gespräch kommen.

Auch die Praxisorientierung der HAK soll weiter ausgebaut werden. „Wir haben schon mehr Anmeldungen und arbeiten mit Unternehmen aus der Region zusammen. Jede Klasse hat ein Partnerunternehmen, und es kommen Leute aus den Betrieben zu uns“, erklärt Pinter. Die Schule sei berufsbildend und bereite die Jugendlichen gezielt auf den Beruf vor.

© Helmuth Weichselbraun Bereichsleitung der HAK Manuela Pinter und HAK-Administrator Aleksander Lukan

HAK-Administrator Aleksander Lukan spricht von einer „sehr großzügig gebauten Schule“. Für die Schülerinnen und Schüler gebe es dadurch „mehr und bessere Angebote“. Auch die Mensa sei eine wichtige Neuerung: „Die Schüler haben die Möglichkeit, ein warmes Essen zu bekommen.“ Am Gymnasium stehen zudem sechs Konferenzzimmer zur Verfügung, während die HAK über zwei verfügt. „Die Teilung ist nicht so gut“, räumt Lukan ein. Gleichzeitig gebe es viele Möglichkeiten, sich auch im Außenbereich zusammenzusetzen und miteinander auszutauschen.

1 / 2 Der Campus aus der Luft © Helmuth Weichselbraun

Für das leibliche Wohl sorgt künftig Dietmar Klatzer-Kralj aus Wasserhofen, der die Kantine übernommen hat. „Ich habe mich beworben und bekam den Zuschlag“, erzählt er. Dem Zuschlag ging ein Hearing voraus. Eigentlich ist Klatzer-Kralj Kunststofftechniker. Die bisherige Betreiberin Sandra habe er gebeten, ihn noch weiter zu unterstützen. Zum Eingewöhnen sei die Sommerschule ideal gewesen. Nun ist die Kantine täglich von 7.30 bis 14 Uhr geöffnet. Neben Snacks werden auch warme Speisen angeboten, darunter etwa Pizzaburger.