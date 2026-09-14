Viel Blaulicht: Hier wird in Osttirol der Ernstfall geübt

Eine groß angelegte Einsatzübung findet am 19. September in St. Jakob in Defereggen statt. Organisationen aus Ost- und Südtirol trainieren dabei gemeinsam.

Am kommenden Samstag, den 19. September, findet am Obersee am Staller Sattel in der Gemeinde St. Jakob in Defereggen eine groß angelegte Bezirksübung der Sondereinsatzgruppe (SEG) des Roten Kreuzes Osttirol statt. Dabei wird es zu einem erhöhten Aufkommen von Rettungs- und Einsatzfahrzeugen kommen. Ab 13 Uhr trainieren die Einsatzkräfte die Zusammenarbeit im Ernstfall.

An der Bezirksübung beteiligen sich auch mehrere Einsatzorganisationen sowie Einsatzkräfte aus Südtirol. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem die organisations- und grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Die Übung soll dazu beitragen, die Abläufe zwischen den verschiedenen Einsatzkräften zu festigen und für mögliche Ernstfälle bestmöglich vorbereitet zu sein. Es handelt sich dabei um eine geplante Übung und nicht um einen realen Notfall. Interessierte haben die Möglichkeit, sich vor Ort ein Bild von der gemeinsamen Arbeit der Einsatzkräfte bei der Großübung zu machen. Das Rote Kreuz Osttirol bittet die Bevölkerung um Verständnis.