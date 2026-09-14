Freibadbilanz: „Das war unser erfolgreichster Sommer aller Zeiten“

Die Saison ist in den meisten Freibädern des Bezirkes Leoben schon vorbei oder neigt sich dem Ende zu. Die anhaltende Hitze hat für Rekorde gesorgt.

Nach vielen Wochen mit mehr als 30 Grad und strahlendem Sonnenschein neigt sich der Sommer langsam aber sicher dem Ende zu. Auch die meisten Freibäder im Bezirk haben mit dem letzten Wochenende vor Schulbeginn ihre Türen geschlossen. Einzig und allein das Aubad im Asia Spa in Leoben hat diese Woche noch geöffnet. Ob das Wetter in diesen letzten Tagen noch mitspielt, wird sich zeigen.

Für Alexander Zach, Pächter des Freibadbistros in Niklasdorf, war es die erste Saison und er zeigt sich begeistert. „Wir haben rund 18.000 Eintritte im Freibad verzeichnet, im Verhältnis zu den letzten sieben bis acht Jahren ist das sehr außergewöhnlich“, erklärt er und ergänzt: „Das Freibad ist ein Ort, an dem unterschiedliche Leute zusammenkommen. Es ist ein Verbindungsort für die Region und ich bin froh, dass ich das neu aufbauen durfte.“ Zach wird auch für die kommende Saison wieder für das Freibad zuständig sein, bis dahin widmet er sich wieder seinem Cateringunternehmen Limitless-Catering.

© KLZ / Klara Erregger Alexander Zach hat die erste Saison im Freibad Niklasdorf hinter sich

Der Sonnenhunger wurde gestillt

Bis zur ersten Augustwoche sprach Zach von einem Rekordsommer, „die letzten schönen Tage waren aber relativ besuchslos“. Im Freibad Trofaiach hat man eine ähnliche Erfahrung gemacht: „Als es zu Saisonbeginn beständig warm war, hatten wir sehr viele Besucherinnen und Besucher. Auch unsere Kooperation mit den Schulen, durch die das Freibad im Rahmen des Unterrichts gratis genutzt werden darf, ist sehr gut angekommen. Da hatten wir so viele Schülerinnen und Schüler wie noch nie“, erklärt Andreas Zechner vom Freibad Trofaiach. Doch in den Ferien, wenn viele auch auf Urlaub sind, seien die Menschen nicht mehr so „sonnenhungrig“, wie Zechner betont: „Ab Mitte August hat man gemerkt, dass die Besuchszahlen weniger werden.“

© Foto Freisinger Das Freibad Trofaiach hatte heuer mehr Gäste als im Vorjahr

Trotzdem sei man in Trofaiach mit rund 35.000 Besucherinnen und Besuchern äußerst zufrieden. „Diese Zahlen sind etwas besser als im Vorjahr und vergleichbar mit den Zahlen im Jahr 2024.“ Mehr als 1000 Personen haben laut Zechner außerdem eine Saisonkarte gekauft.

Täglich bis zu 300 Gäste

In Mautern freut man sich ebenfalls über Rekordzahlen: „Das war unser erfolgreichster Sommer aller Zeiten“, sagt Bürgermeister Andreas Kühberger. An heißen Tagen seien täglich bis zu 300 Personen ins Alpenbad Mautern gekommen. Das sind insgesamt bis zu einem Viertel mehr Besucherinnen und Besucher als im Vorjahr. „Besonders den Wilden Berg spüren wir“, sagt der Bürgermeister. Eine Tageskarte für den Wilden Berg ermöglicht ebenfalls gratis Eintritt ins Alpenbad Mautern.

© KLZ / Klara Erregger Die Saison im Asia Spa neigt sich dem Ende zu

Das Aubad des Asia Spas Leoben sperrt erst mit Ende dieser Woche zu. Auch dort kann man mehr Besucherinnen und Besucher verzeichnen, als im Vorjahr. „Heuer kamen 20.600 Gäste zu uns, letztes Jahr waren es 18.500“, weiß Joachim Windhager, Resortleiter des Asia Spas. Die vielen Gäste seien hauptsächlich dem extrem heißen August geschuldet. Die letzte Badewoche werde verstärkt von den Schulen in der ersten Schulwoche genutzt.