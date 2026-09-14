Beim Tourismusgipfel in Graz sind heute alle zentralen Partner des steirischen Tourismus zusammengekommen. Geladen hat dazu Landeshauptmann Mario Kunasek.

Wie soll es mit dem Tourismus in der Steiermark weitergehen? Das war die zentrale Frage des Tourismusgipfels, zu dem Landeshauptmann Mario Kunasek am Montag geladen hat. In der Skybar in Graz haben sich Vertreter aus Tourismus, Wirtschaft, Hotellerie, Gastronomie, Natur und Mobilität eingefunden, um über die Internationalisierung, Digitalisierung und die generelle Weiterentwicklung des steirischen Tourismus zu debattieren.

„Der steirische Tourismus lebt von einem starken Miteinander. Unsere Betriebe, Regionen und Partnerinnen und Partner leisten jeden Tag einen wichtigen Beitrag dazu, dass die Steiermark als attraktives Urlaubsland wahrgenommen wird“, sagt Kunasek. Daher müsse man gemeinsam daran arbeiten, die Qualität weiterzuentwickeln, neue Märkte zu erschließen und die Digitalisierung für sich zu nutzen.

5,5 Millionen vom Land Steiermark

Die Qualität ist es auch, die zukünftig weiter gestärkt werden soll. Mit der Qualitätsoffensive Hotellerie Steiermark 2026 stellt das Land 5,5 Millionen Euro für Investitionen zur Verfügung. Durch diese Unterstützung sollen insgesamt Investitionen von 27,5 Millionen Euro erzielt werden.

Dass Investitionen sich durchaus auszahlen, zeigt die jährliche Wertschöpfung des Tourismus. „Der Tourismus ist ein zentraler Wirtschaftsfaktor für die Steiermark. Unsere Betriebe schaffen Arbeitsplätze, sichern regionale Wertschöpfung und prägen die Qualität unseres Tourismusangebotes“, sagt WK-Spartenobmann Hans Streitzhofer.

Chancen bei Gästen aus Mittel- und Zentraleuropa

Besonders stolz ist man auch darauf, dass man seit jeher das beliebteste Urlaubsziel der Österreicherinnen und Österreicher ist. Zusätzlich sieht man aber auch große Chancen in der Internationalisierung, vor allem in Mittel- und Zentraleuropa. In Bezug auf die Digitalisierung sieht man die größten Chancen in der Information, Beratung und Gästebetreuung mit KI-Unterstützung.