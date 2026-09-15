Seit 14. September ist ein neues Maßnahmenbündel in Kraft, das Verbesserungen für Fahrgäste zwischen Klagenfurt, Treibach-Althofen und Friesach bringen soll.

Seit der Inbetriebnahme der Koralmbahn hat sich bei den Fahrplänen in ganz Kärnten einiges getan. Nach dem großen Fahrplanwechsel im Dezember 2025 folgten Anpassungen im März 2026. Gerade aus den Bezirken St. Veit und Feldkirchen gab und gibt es aber immer wieder Kritik an den Anbindungen nach Klagenfurt.

Nun sind mit Schulbeginn am 14. September erneut Anpassungen erfolgt, wie Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) und Regionalmanager Reinhard Wallner von der ÖBB-Personenverkehr AG bekanntgaben. Diese sollen Verbesserungen vor allem für die Fahrgäste auf der Strecke zwischen Klagenfurt, Treibach-Althofen und Friesach bringen. Besonders die Schulstandorte rund um Treibach-Althofen sollen davon profitieren, genauso wie die Pendler, die täglich zwischen Klagenfurt, Friesach und Villach unterwegs sind. Die ÖBB haben dafür einzelne Trassen gezielt verlängert, um in den frühen Morgenstunden dichtere Takte auf der S7 anbieten zu können.

© ÖBB Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig und ÖBB-Regionalmanager Reinhard Wallner (von links)

Konkret sieht das so aus: Der Zug 4292 wird künftig über Treibach-Althofen hinaus bis Friesach geführt – Abfahrt in Klagenfurt ist um 5:41 Uhr, Ankunft in Friesach um 6:24 Uhr. Auch der 4294 fährt ab 6:35 Uhr in Klagenfurt los und erreicht Friesach um 7:27 Uhr. Als dritte Verstärkung kommt der neue Zug 4297 dazu: Er startet um 7:37 Uhr in Friesach und bringt die Fahrgäste bereits um 8:25 Uhr nach Klagenfurt. Mit den zusätzlichen Frühzügen sollen laut den ÖBB nicht nur die Kapazitäten in den Stoßzeiten erhöht, sondern auch die Anschlüsse an das übrige S-Bahn-Netz stabilisiert werden.

„Optimierungsbedarf besteht“



„Diese Anpassungen bedeuten spürbare Verbesserungen für die Anbindung von Mittelkärnten an den Zentralraum. Das zeigt, dass wir Öffi-Verbindungen laufend evaluieren und entsprechend den Bedürfnissen vor Ort adaptieren. Wir wissen aber auch, dass es in Mittelkärnten noch weiteren Optimierungsbedarf gibt, und auch daran arbeiten wir konsequent“, betonte Schuschnig. Wo konkret er Optimierungsbedarf sieht? „Von Feldkirchen oder Friesach kommend braucht es bessere Umstiegsmöglichkeiten in den Bahnhöfen St. Veit und Klagenfurt“, heißt es auf Anfrage der Kleinen Zeitung aus dem Büro von Schuschnig. Weiters bräuchte es noch zusätzliche Verbindungen zwischen Friesach und Klagenfurt auf der Linie S7, um Wartezeiten zu verkürzen.

Rückmeldungen der Fahrgäste einbezogen

„Die Herbstanpassungen sind unter anderem das Ergebnis direkter Rückmeldungen unserer Fahrgäste. Gerade für Schüler und Berufspendler zählen verlässliche Zeiten und genug Platz. Mit dem neuen Angebot in der Früh schaffen wir hier spürbare Erleichterungen“, ergänzt Wallner. Weitere Verbesserungen im Kärntner Schienennahverkehr sollen beim Fahrplanwechsel 2027 erfolgen.