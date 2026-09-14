Beliebtes Partyzelt kehrt zu Fasching auf Hauptplatz zurück

Die Faschingsfeierlichkeiten in Bruck finden im kommenden Jahr zur Freude vieler wieder im Festzelt statt, nachdem dieses zuletzt aus Kostengründen wegfiel.

Der Beginn der närrischen Zeit ist zwar noch knapp zwei Monate entfernt, unter Faschingsliebhabern dürfte diese Nachricht dennoch bereits jetzt für große Freude sorgen: Nach einem Jahr Pause wird der Fasching in Bruck nämlich im kommenden Jahr wieder mit einem Festzelt gefeiert. Auf dieses hatte man heuer in der Kornmesserstadt zur Enttäuschung vieler aus Kostengründen verzichtet. Entsprechend schnell zerstreute sich das närrische Treiben in diesem Jahr nach den Feierlichkeiten.

Nun kommt es Anfang Februar zum Comeback: Nach einem Angebot der Firma Muglsevents von Peter Rieser beschloss der Brucker Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung die Ausrichtung des Faschings mit Kosten von 24.000 Euro – inklusive Zelt. „Der Brucker Fasching zählt zu den beliebtesten Veranstaltungen im Jahreslauf und erfreut sich überregional großer Beliebtheit, gerade bei der Jugend“, heißt es dazu in einer Aussendung.

© KLZ / Christian Huemer Irgendwie schaffte es das fehlende Faschingszelt heuer dann doch noch auf den Hauptplatz...

Letztere steht vor allem beim Kinderfasching am Sonntag, dem 6. Februar, im Mittelpunkt. Am Faschingsdienstag (9. Februar) geht die Party dann nach dem großen Umzug im Festzelt weiter. In diesem Rahmen wird zudem Vereinen die Möglichkeit geboten werden, im Zelt auszuschenken: „Die Vergabe der Plätze soll durch den Veranstalter bei einem Vereinsstammtisch im November besprochen werden“, erklärt man von Seiten der Stadt.

Weitere Investitionen

Übrigens: Abseits der Ausrichtung des Brucker Faschings, wurden im Stadtrat einige unmittelbarere Beschlüsse gefasst. Für notwendige Brückensanierungen wurde etwa ein Auftragsvolumen von rund 200.000 Euro festgelegt, zudem beteiligt sich die Stadt mit 7.000 Euro an der Errichtung einer Forststraße zur Quellgruppe Picheldorf. Auch für das Spielefest, das heuer am 17. und 18. Oktober im Kulturhaus stattfindet, gab der Stadtrat 3000 Euro frei.