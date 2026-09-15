Zwei neue Primare: Medizinischer Neubeginn am Krankenhaus in Lienz

Mit Eduard Sporer und Andreas Mayr haben zwei um das BKH verdiente Primare das Lienzer Spittal verlassen. Die Nachfolge ist bereits geregelt.

Bis zum Start des geplanten Um- und Neubaus des Bezirkskrankenhauses Lienz wird es noch etwas dauern. 2028 könnte mit den Arbeiten begonnen werden, stolze 300 Millionen Euro wird das Ganze kosten. In drei Bauphasen soll das BKH Lienz dann bis zum Jahr 2048 zum „modernesten Spittal Österreichs“ werden – die Kleine Zeitung hatte ausführlich berichtet. Schon jetzt ist es mit rund 900 Mitarbeitenden der zweitgrößte Arbeitgeber der Region und versorgt Osttirol sowie Teile Oberkärntens.

Ein erster, kleiner Schritt zur Modernisierung erfolgte bereits. Seit wenigen Tagen erscheint die Internetseite www.kh-lienz.at im neuen Design. „Neuer Look. Klare Wege“, verspricht man von Seiten des Krankenhauses für den Auftritt, der tatsächlich auf den ersten Blick und Klick einen frischen und aufgeräumten Eindruck macht. „Die neue Website des BKH Lienz ist da – modern, übersichtlich und noch näher an den Bedürfnissen unserer Patient:innen, Angehörigen und Besucher:innen“, heißt es beim BKH weiter. Eine „klare Struktur und einfache Navigation“ sollen dabei helfen, schnell die richtigen Informationen zu finden.

© KLZ (Screenshot) Im frischen Glanz: die Website des A. ö. Bezirkskrankenhauses Lienz

Abschied von zwei Primaren

Auch personell hat sich am Lienzer Spittal in den vergangenen Wochen etwas getan. So verabschiedete man zwei verdiente, dem BKH langjährig verbundene Primare in den Ruhestand: Eduard Sporer, Primar der Orthopädie und Traumatologie, und Andreas Mayr, Primar der Anästhesiologie.

Sporers Karriere am BKH begann bereits im Jahr 1987 als Turnusarzt. Ende 1990 kehrte er nach einer Tätigkeit als Urlaubsvertretung in die Osttiroler Bezirkshauptstadt zurück und wirkte zunächst als Assistenzarzt, später als Oberarzt. Es folgte die Leitung des Departments für Unfallchirurgie in Waidhofen an der Ybbs. Von 2014 bis 2020 war Sporer Abteilungsleiter für Orthopädie und Traumatologie im LKH Korneuburg, ehe er zum Jahresbeginn 2021 in Lienz das Primariat der Orthopädie und Traumatologie übernahm. „Mit seinem Fachwissen, seiner Erfahrung und seinem persönlichen Engagement hat er unser Haus und viele Generationen von Kolleginnen und Kollegen nachhaltig geprägt“, würdigte das BKH den Mediziner im Rahmen der Abschiedsfeier und dankte ihm für die langjährige Verbundenheit und seinen Einsatz.

1 / 3 2021 übernahm Eduard Sporer in Lienz das Primariat der Orthopädie und Traumatologie © BKH Lienz

Mayr leitete die Anästhesiologie und Intensivmedizin seit dem Jahr 2024. Auch als Sprecher des Krankenhauses war er über viele Jahre hinweg aktiv. Mayrs medizinischer Werdegang begann ebenfalls am BKH Lienz mit der Turnus- und Facharztausbildung, die er in Innsbruck abschloss. Danach kehrte Mayr ans Krankenhaus Lienz zurück, wo er von 2009 bis 2016 auch ärztlicher Direktor war. Seit Anfang September ist der Mediziner im Sabbatical, danach offiziell im Ruhestand.

Nachfolge ist bereits geregelt

Auf Andreas Mayr ist nun Ramona Walder als Primaria der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin gefolgt. Manfred Schneider heißt der Nachfolger von Sporer als Leiter der Orthopädie und Traumatologie. Walder und Schneider waren bereits vorher in den jeweiligen Abteilungen aktiv.