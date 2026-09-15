Karawanken: Feuerwehren rüsten für Hochwasser auf

Drei Großraumpumpen mit einer Leistung von jeweils 450 Kubikmetern pro Stunde stärken künftig den grenzüberschreitenden Katastrophenschutz zwischen Kärnten und Slowenien.

Landeshauptmann und Feuerwehrreferent Daniel Fellner nahm in Lavamünd an der feierlichen Übergabe und Segnung von drei Großraumpumpen an die Feuerwehren teil. Im Rahmen des EU-Projektes „INTERREG SI-AT – Karawanken Monitoring ‚KaraMon‘“ wird die grenzübergreifende Einsatzbereitschaft im Geopark Karawanken so gestärkt.

„Naturkatastrophen kennen keine Grenzen. Gute Nachbarschaft auch nicht“, sagte Fellner. Sich im Katastrophenfall gegenseitig zu helfen und dabei nicht an Verwaltungsgrenzen Halt zu machen, sei der Geist der Europäischen Union. „Kärnten und Slowenien sind in vielen Bereichen eng zusammengewachsen. Das gilt für Wirtschaft, Kultur und Tourismus, aber auch für den Katastrophenschutz. Ich bin froh, dass die Zusammenarbeit hier weiter vertieft wird und damit die Sicherheit ganzer Regionen steigt“, betonte der Landeshauptmann. „Eine starke Gesellschaft erkennt man daran, wie viel jeder und jede Einzelne bereit ist, dazu beizutragen.“

© Helmuth Weichselbraun Daniel Fellner, Landeshauptmann von Kärnten

Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin sieht die Katastrophenschutz-Strategie des Landes durch die heutige Übergabe weiter bestätigt: „Mit Partnerschaften mit slowenischen, aber auch italienischen Nachbarregionen stärken wir die gesamte Karawankenregion. Damit reagieren wir auch auf die sich verändernden Einsatzszenarien durch die zunehmenden Naturkatastrophen.“

© Helmuth Weichselbraun Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin

Die Bürgermeister von Globasnitz/Globasnica, Bernard Sadovnik, und Lavamünd, Wolfgang Gallant, berichteten aus ihren Erfahrungen mit Hochwasserlagen. Für beide Grenzgemeinden sei es selbstverständlich, die slowenischen Nachbarn in Katastrophenfällen zu unterstützen. Umgekehrt könne man im Ernstfall auch mit Hilfe aus Slowenien rechnen. Beide Bürgermeister begrüßten das EU-Projekt und die damit verbundene Anschaffung von technischer Ausstattung und Ausrüstung zur Erhöhung der Sicherheit.

© Daniel Raunig Bernard Sadovnik, Bürgermeister von Globasnitz

Feuerwehrkurat Pater Anselm Kassin nahm die Segnung der Gerätschaften vor. Er sprach über die heilende und gleichzeitig zerstörerische Kraft des Wassers und wünschte den Feuerwehrleuten, dass sie die Pumpen möglichst nur bei Übungen einsetzen müssen.

An dem Projekt beteiligen sich der Kärntner und der slowenische Landesfeuerwehrverband, der EVTZ (Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit) Geopark Karawanken, GeoSphere Austria sowie zahlreiche Gemeinden und Regionen aus Österreich und Slowenien. Aktuell befinde sich das Projekt in der zweiten von insgesamt drei Phasen. In der ersten Phase wurde in Zusammenarbeit zwischen der Landesgeologie, GeoSphere Austria und dem Geologischen Institut der Republik Slowenien ein Erdrutschwarnsystem in den Karawanken umgesetzt.

© Urosh Grabner Wolfgang Gallant, Bürgermeister von Lavamünd

Die zweite Phase umfasst Ausstattungspakete für die Feuerwehren in Kärnten und Slowenien. Dazu gehören auch die drei übergebenen Großraumpumpen. Sie verfügen über einen Volumenstrom von 450 Kubikmetern pro Stunde und kommen vor allem bei Überflutungen und Hochwasserlagen zum Einsatz. Das Gesamtgewicht jeder Pumpe inklusive Anhänger beträgt rund 3,5 Tonnen. Die Kosten liegen bei rund 110.000 Euro pro Pumpe und werden von der EU, dem Land Kärnten, Slowenien und den Projektpartnern getragen.

Ebenfalls Teil der zweiten Phase war die Anschaffung von Einsatzdrohnen. Diese wurden bereits an die Feuerwehren St. Michael ob Bleiburg, Eisenkappel und Ravne na Koroškem übergeben. In der dritten und finalen Phase wird ein konkretes Modell mit Einsatzplänen für eine verbesserte grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Katastrophenschutz erarbeitet. Insgesamt fließen 1.936.648,99 Euro aus EU-Mitteln und von den Projektpartnern in das Projekt.