Lesachtal hat nach zwei Jahren wieder eine Tierärztin

Andreea Rusu übernimmt künftig die Betreuung von Groß- und Kleintieren. Die erfahrene Tierärztin aus Rumänien hat im Lesachtal eine neue Heimat gefunden.

Nach zwei Jahren ohne eigenen Tierarzt hat das Lesachtal wieder eine fixe veterinärmedizinische Versorgung. Mit dem Ruhestand von Franz Stefan aus Kötschach‑Mauthen endete eine mehr als 30‑jährige Ära. Gailtaler und Osttiroler Tierärzte sprangen ein, doch eine dauerhafte Lösung blieb aus. Nun ist sie gefunden: Andreea Rusu, eine erfahrene Tierärztin aus Rumänien, die bereits 20 Jahre in ihrem Heimatland praktizierte, übernimmt die Betreuung von Groß‑ und Kleintieren im Lesachtal und, sofern notwendig, darüber hinaus in Osttirol und im Gailtal. Es ist bereits die dritte rumänische veterinärmedizinische Vertretung, die in Kärnten Fuß fasst.

Der Weg dorthin war alles andere als einfach. „Was heute so selbstverständlich klingt“, sagt Bauernbund‑Obmann Andreas Stabentheiner, „war ein langer und herausfordernder Prozess.“ Inserate in mehreren Medien und Aufrufe an Universitäten brachten keine Bewerbungen. Erst als Personalvermittler Markus Kreber aus Wien auf die Ausschreibung aufmerksam wurde, kam Bewegung in die Sache. Rusu erinnert sich: „Wir haben den Aufruf gesehen, lange überlegt – und dann beschlossen, uns zu bewerben.“ Im April reiste die Familie gemeinsam mit Landesveterinärdirektor Holger Remer an. Kurz darauf fiel die Entscheidung: Sie bleiben im Lesachtal.

Ein Tal hilft zusammen

Am 7. Juni bezog die Familie ein Haus in St. Lorenzen. Die ersten Wochen waren schwierig – neues Land, neue Sprache, neue Abläufe. Doch die Unterstützung im Tal war enorm. Vermieterin Caroline Obernosterer begleitete die Familie aufs Gemeindeamt, organisierte Deutschkurse und half bei Behördengängen. Weil die Berufsgenehmigung noch dauerte, musste rasch ein Einkommen her. Stabentheiner und Kammerrätin Kathrin Unterweger kümmerten sich um organisatorische Belange, unter anderem vermittelten sie eine Anstellung im „Hotel Unterwöger“ in Obertilliach. Rusu fand Beschäftigung als Zimmermädchen, ihr Mann Patrick Rusu als Hausmeister.

Für die spätere tierärztliche Tätigkeit war ein Auto nötig. Bürgermeister Bernhard Knotz stellte die Kontakte her, der Kauf war binnen Stunden erledigt. „Die Hilfsbereitschaft im Tal ist unglaublich“, sagt Rusu. Seit Anfang September besitzt sie die Zulassung der Tierärztekammer und darf offiziell praktizieren. Obernosterer unterstützt weiterhin bei den organisatorischen Schritten – von der Sozialversicherungsanmeldung bis zur eigenen Telefonnummer. Der nächste Schritt besteht darin, einen eigenen Ordinationsraum einzurichten, der in der ehemaligen Volksschule in Maria Luggau gefunden wurde. „Zu großem Dank sind wir den Osttiroler und Gailtaler Tierärzten verpflichtet“, betont Stabentheiner, „da sie mit erheblichem Mehraufwand unser Tal mitbetreuten.“