Erstmals rollten diese Kultautos durch Oberkärnten

Der Ausgangspunkt für Kärntens erstes Renault R4 Treffen „SchneetR4eiben“ war die Buschenschenke Höfler in Millstatt. 14 Autos fuhren durch Oberkärnten.

Egal ob kurvige Landstraßen oder gemütlicher Stadtverkehr – sämtliche Fahrten legt Geraldine de Comtes gerne mit ihrem Renault R4 zurück. Seit vielen Jahren und mit viel Leidenschaft hat sie sich dem Oldtimer-Modell verschrieben und es sich zum Ziel gesetzt, Gleichgesinnte zu vernetzen und im Rahmen dessen gemeinsame Ausfahrten zu planen.

Gesagt getan: Österreichweit plant die Liebhaberin des französischen Kleinwagens Treffen. „Den Saisonauftakt bildet die Veranstaltung ‚fR4ischluft‘. Wir verbringen ein gemeinsames Wochenende in der Steiermark. Das Jahr endet mit dem ‚SchneetR4eiben‘, das immer in einem anderen Bundesland ausgetragen wird, um die Szene österreichweit zu vernetzen. Erstmals zog es uns nach Kärnten“, schildert de Comtes. Unterstützt wurde die Autoliebhaberin von Klaus und Elke Tuppinger des Autohauses Tuppinger in Spittal. „Ich brauche immer Hilfe von jemandem, der sich in der Gegend gut auskennt. Die beiden haben das Rahmenprogramm geplant und ich habe es befüllt. “

1 / 2 Die Gruppe zog mit ihren Oldtimern viele Blicke auf sich © KK/Privat

Eine Fortsetzung ist bereits geplant

Anfang September traf sich die Gruppe bei der Buschenschenke Höfler in Millstatt. Es kamen 14 Autos zusammen. „Wir sind die Nockalmstraße entlang gefahren, haben das Porsche-Automuseum in Gmünd besucht und sind abends beim Bierwirt in Seeboden eingekehrt. Wir wurden überall herzlich empfangen. Für alle war es ein ungewöhnlicher Anblick, so viele Autos dieser Marke auf einem Haufen zu sehen“, schildert die Organisatorin. Ein besonderer Höhepunkt war für sie die Teilnahme am Race-Cup Kärnten. „Wir haben neun Autos gesammelt und sind beim Autoslalom angetreten, sozusagen als eigene Gruppe – sehr zur Freude der Zuschauer. Alle waren Feuer und Flamme“, sagt de Comtes. Sie freut sich darüber, in der Region auf so viel Zuspruch zu stoßen. „Wir planen nächstes Jahr wieder nach Kärnten zu kommen. Im Raum steht, dass wir mit unseren Autos den Großglockner ‚erklimmen‘. Ich bin allerdings dafür, dass wir uns den Dobratsch vornehmen.“

Auch seitens der Gruppe habe sie ausschließlich positive Rückmeldungen bekommen. „Dieses Mal fand alles noch in einem kleinen Rahmen statt, doch ich denke, dass wir nächstes Jahr mehr Teilnehmer sein werden. Für uns war es eine tolle Gelegenheit, um gemeinsam Millstatt, Seeboden, Gmünd und Spittal zu entdecken und für die Einheimischen war es unterhaltsam, so viele rollende Liebhaberstücke auf den Straßen zu sehen.“