Update für einen Oldtimer: Kölns Oper eröffnet wieder

"Eine Milliarde hat es gekostet - dafür hätte man sich eine Elbphilharmonie leisten können. Aber stattdessen haben wir jetzt nur wieder diesen Betonklotz!" So oder ähnlich hat man es in den letzten Jahren in Köln immer und immer wieder gehört. Gemeint war die seit 2012 dauernde Sanierung von Oper und Schauspielhaus aus der Nachkriegszeit. Nun steht am 24. September die Wiedereröffnung an.

© APA/dpa Der Zuschauerraum der Oper Köln wartet nun wieder auf Besucher