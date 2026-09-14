JVP Leoben wählt Justin Hofmann zum Bezirksobmann

Die Mitglieder der Jungen Volkspartei Leoben wählten Justin Hofmann am Freitag einstimmig zum Bezirksobmann. Er folgt Carolin Kogler, der neuen Landesobfrau der JVP Steiermark.

Am Freitag wählten die Mitglieder der Jungen ÖVP des Bezirks Leoben Justin Hofmann auf einem außerordentlichen Bezirkstreffen einstimmig zum neuen Bezirksobmann. Hofmann steigt damit von seiner Position als Obmann der JVP Leoben-Stadt auf. Der neue Bezirksobmann möchte zusammen mit seinen Stellvertretern Fabian Graf, Obmann der JVP St. Stefan ob Leoben, und Tobias Präthaler, Gemeinderat der ÖVP Trofaiach und Obmann der JVP Trofaiach, die Ortsgruppen besser vernetzen, gemeinsame Aktivitäten veranstalten und junge Menschen für die politische Arbeit gewinnen.

„Junge Menschen haben klare Vorstellungen davon, wie ihre Gemeinden und unsere Region in Zukunft aussehen sollen“, sagt Hofmann. Man wolle diesen Menschen nicht nur eine Stimme, sondern auch Verantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten geben. Justin Hofmann folgt Carolin Kogler, die seit Februar Landesobfrau der Jungen ÖVP ist. Kogler bleibt dem Bezirksvorstand der JVP Leoben jedoch weiterhin als Mitglied erhalten.